Зеленський внесе у Раду пропозицію про множинне громадянство

За словами Володимира Зеленського, документ дасть змогу всім етнічним українцям та їхнім нащадкам, а також іноземним добровольцям, які воюють за Україну, набути громадянства України, не відмовляючись від інших.

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що вносить у Верховну Раду України законопроєкт, яким пропонує запровадити інститут множинного громадянства. Про це він повідомив у зверненні з нагоди Дня соборності України у понеділок, 22 січня.

За його словами, документ дасть змогу мати громадянство України всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, окрім РФ.

"Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі", - зазначив Зеленський. Він наголосив, що дія законодавчого акту стосуватиметься також іноземних добровольців, які стали на захист України і воює за неї "як за рідну Батьківщину". "І Україна стане для них такою", - сказав він.

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Крім того, у зверненні Зеленський наголосив, що необхідно робити кроки не лише для зміцнення соборності України й народу, "а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію".

"Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього", - наголосив Зеленський.

Стоячи на Софійській площі у Києві, він нагадав, що саме тут 105 років тому були проголошені рядки з Акту Злуки, який об’єднав українські землі по обидва береги Дніпра в єдину державу: "Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України".

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Зеленський: Українці засвоїли уроки щодо єдності

З початком повномасштабної війни РФ проти України, продовжив Зеленський, українці засвоїли ключові уроки тих часів: аби здобути власну державність - треба боротися,аби її вберегти - потрібно єднатися.

"Коли ми показали, що соборність і самостійність України для нас справжні, а не декларативні цінності. І ми не віддали свою державу, а з першого дня війни довели: відсіч повномасштабній агресії ворога дає повномасштабна єдність народу. Не символічно, не епізодично, не на словах, а на фронтах – на всіх напрямках бойових дій проти неволі", - наголосив український лідер.

За його словами, 24 лютого 2022 року традиційні для українців "ланцюги єдності" набули нової форми - "коли для кожного українця не стало понять "мій" чи "не мій" регіон, бо кожен куточок України, кожне місто й село стали рідними".

Зеленський запевнив, що одного дня "слова Акта злуки про об’єднання відірваних одна від одної частин України знову прозвучать", маючи на увазі повернення під контроль України окупованих Росією регіонів.