Зеленський вніс у Раду законопроєкти про множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які, зокрема, дозволяють множинне (подвійне) громадянство та встановлюють відповідальність за його приховування для чиновників. Відповідні документи зареєстровано і оприлюднено у четвер, 2 грудня, на сайті Верховної Ради.

Президентські законопроєкти не містять прямих згадувань про множинне громадянство. Однак в них немає формулювань, які це забороняють. Так, у законопроєкті №6368 йдеться про порядок набуття та припинення громадянства України. Серед іншого, в ньому йдеться, що для іноземців або осіб без громадянства умовами прийняття до громадянства України є "подання декларації про визнання громадянином України або зобов’язання припинити іноземне громадянство, або декларації про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України, або декларації про відсутність іноземного громадянства".

"Якщо громадянин України набув громадянство іноземної держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України", - йдеться у документі.

У пресслужбі Офісу президента зазначили, що цей законопроєкт актуалізує положення законодавства у сфері громадянства та уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у розв'язанні питань громадянства України. "Таким чином ми врегулюємо питання, які стосуються подвійного громадянства", - цитує пресслужба Зеленського.

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Обмеження на зайняття посад

Глава держави також подав до парламенту законопроєкт №6371, яким пропонується встановити обмеження на зайняття посад в органах судової влади громадянами України, які мають або набули громадянство іншої держави.

Ще один проєкт закону - №6370 - пропонує встановити обмеження на зайняття посад у митних органах громадянами України, які мають або набули громадянство або підданство іноземної держави чи держав.

Відповідальність за приховування громадянства

Також до парламенту подано проєкт закону №6372, яким пропонується встановити адміністративну відповідальність у розмірі до 1700 гривень за несвоєчасне подання декларації про наявність або відсутність іноземного громадянства. Також пропонується встановити кримінальну відповідальність за умисне внесення недостовірних відомостей про іноземне громадянство у розмірі до 85 тисяч гривень або обмеженням волі на строк до трьох років.

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"Всі політики й чиновники, які згідно із законом про запобігання корупції заповнюють електронні декларації, повинні обов’язково вказувати наявність громадянства або підданства інших держав", - наголосив президент України.

Окрім цього, Зеленський вніс законопроєкт "Про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства". Він визначає засади функціонування системи декларування громадянами України наявності громадянства інших держав.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Зеленський вносив до парламенту законопроєкт №2590, який прибирає необхідність обов'язкової відмови від громадянства іншої держави після отримання українського паспорту, а також здавати український паспорт після отримання іноземного громадянства. Утім, депутати його досі не розглянули.