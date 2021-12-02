Множинне громадянство в Україні: дозволити не можна заборонити

Президент України Володимир Зеленський 1 грудня під час свого послання до Верховної Ради заявив про внесення до парламенту законопроєктів про множинне громадянство в Україні. "Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді, ЄС є питання множинного громадянства", - заявив він. Зеленський відзначив, що "вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою. Не просто людьми українського походження, а українського громадянства. Рівними українцями". Згодом на сайті парламенту з’явився пакет президентских законодавчих ініціатив щодо громадянства.

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Як в Україні планують легалізувати множинне громадянство?

Зокрема, законопроєкт Зеленського про внесення змін до закону про громадянство України щодо підстав і порядку його набуття та припинення (№6368) вилучає норму з чинного закону про те, що "добровільне набуття громадянства іноземної держави є підставою для втрати громадянства України". Таким чином, по суті, в Україні буде знята основна заборона та легалізоване подвійне, потрійне чи будь-яке інше множинне громадянство.

Президент України Володимир Зеленський

Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко переконаний, що ця президентська ініціатива спрямована на те, щоб "видавати українські паспорти іноземним громадянам, а українським громадянам вільно набувати іноземне громадянство".

З ним погоджується голова підкомітету з питань зв'язків і захисту прав та інтересів українців за кордоном Комітету Ради з питань зовнішньої політики, народний депутат від "Слуги народу" Святослав Юраш. Водночас він переконаний, що президентською ініціативою "Україна нарешті врегульовує питання з множинним громадянством, зокрема - буде видозмінена процедура, яка, по суті, дає можливість, в тому числі, українцям з діаспори отримувати громадянство України, не відмовляючись при цьому від іноземного".

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Обмеження для осіб з множинним громадянством

Окрім законодавчої ініціативи, що викладає у новій редакції закон про громадянство, президент зареєстрував низку пов’язаних законопроєктів, які передбачають заборону для осіб з множинним громадянством брати участь у державному управлінні.

Зокрема, як зазначає адвокатка, кандидатка юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Ольга Поєдинок біпатриди не зможуть обіймати певні посади. "Ці посади варіюються, починаючи від нотаріуса, завершуючи директором дитсадка державної чи комунальної форми власності", - зауважила Поєдинок.

На додачу глава держави ініціює запровадження адміністративної відповідальності за неподання чи несвоєчасне подання декларації про свою належність до іноземного громадянства та кримінальну відповідальність за надання неправдивих відомостей про його наявність.

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Заборона подвійного громадянства з Росією?

Важливою деталлю президентського законопроєкту також є те, що, у разі, якщо особа з переліку держав так званого "міграційного ризику" захоче стати громадянином України, вона має подати зобов’язання припинити іноземне громадянство. Перелік таких країн формуватиме Кабінет міністрів України.

Зважаючи на попередні заяви представників української влади про те, що з "державою-агресором не може йтися про будь-яке подвійне громадянство", можна припустити, що Росія, котра в Україні визнана як країна-агресор, ймовірно буде включена до переліку таких "ризикових" держав.

На переконання Ольги Поєдинок у президентських ініціативах загалом є багато оціночних понять, які є нерозтлумаченими та можуть розумітись як завгодно і в цьому є "найбільша загроза". Зокрема, підставою для втрати українського громадянства буде "використання паспортного документа іноземця, наслідком якого є створення загроз національній безпеці та національним інтересам України". У цьому положенні є багато невизначеності щодо того, за якими критеріями визначатиметься національна безпека та, власне, який орган буде вирішувати те, які дії з використанням іноземного паспорта становитимуть загрозу національним інтересам та безпеці України.

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Не перша спроба Зеленського

Про перспективи множинного громадянства Зеленський говорив ще під час своєї інавгураційної промови у травні 2019 року, а через пів року після набуття повноважень подав відповідний законопроєкт до парламенту.

Проте тоді на заваді його розгляду став негативний висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради. Законопроєкт так і не було розглянуто в сесійній залі. У травні 2021 року його зняли з розгляду через висновок експертів про те, що не можна регулювати юридичну норму, що закріплена в Конституції України, без внесення змін до основного закону.

У нинішній президентській ініціативі про множинне громадянство теж є "велика проблема з точки зору конституційності", вважає Коліушко. Відомо, що 4 стаття конституції говорить про те, що "в Україні існує єдине громадянство". Водночас, за словами експерта, в останні роки придумали "хитре" тлумачення для цієї статті.

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"Хитре" тлумачення Конституції України

Коли ухвалювалась Конституція України в 1996-му році, нагадує Коліушко, то з приводу 4 статті уся дискусія зводилась лише до того, чи передбачити можливість подвійного громадянства з іншими країнами чи ні. "Переважно комуністи пропонували доповнити статтю такими реченнями - "у разі підписання, ратифікації угод з іншими державами допускається подвійне громадянство" або "громадяни України мають право на інше громадянство" або "на підставі міжнародних договорів допускається подвійне громадянство". Всі ці пропозиції були відхилені та стаття 4 була прийнята в тій редакції, яка є на сьогодні: в Україні існує єдине громадянство", - розповів Коліушко.

Експерт вказує на те, що перший закон про громадянство закріплював, що в Україні є тільки єдине громадянство та інших варіантів бути не може. Підставою для втрати громадянства України було набуття громадянства іншої держави за особистою заявою.

У 2001 році ухвалюється новий закон про громадянство, який є чинним досі. В ньому вже вказується, що принцип єдиного громадянство передбачає "відсутність громадянства адміністративно-територіальних одиниць України". Тобто в Україні не може бути громадянина Львівської чи Харківської області та тому подібне. "Такий абсурд нікому в голову не приходив, коли ухвалювалася Конституція України й про це взагалі ніхто тоді не дискутував. Це дивне і надумане тлумачення цієї норми", - вважає Коліушко.

Без внесення змін до Конституції України не обійтися?

Коліушко зауважив, що принцип єдиного громадянства, який закладений в українській конституції, і в нинішньому президентському законопроєкті розшифровується як неможливість мати громадянство адміністративно-територіальних одиниць України, що є "фактичним спотворенням цього принципу".

Йому опонує народний депутат від "Слуги народу" Святослав Юраш, який стверджує, що принцип єдиного громадянства в президентському законопроєкті не порушується, оскільки для держави Україна особа, яка, маючи українське громадянство, набула іноземне або навпаки, залишається винятково громадянином України у правових відносинах.

Можлива зміна електоральної карти

Між тим Коліушко припускає, що оскільки президент у своєму посланні 1 грудня згадав множинне громадянство разом з електронним голосуванням, то існує версія, що ці ініціативи ймовірно розраховані на наступні вибори. "Наша влада постійно говорить про необхідність запровадження електронного голосування. Так от, якщо він (Зеленський. - Ред.) надасть десяти мільйонам українське громадянство - фактично це в півтора рази змінює електоральну карту на майбутні вибори", - розмірковує експерт. Водночас голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія вже запевнив, що особи, які отримали українське громадянство, але проживають на постійній основі за кордоном, не матимуть змоги голосувати на виборах в Україні.