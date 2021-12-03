Українці з паспортом іншої країни, що живуть за кордоном, не голосуватимуть - Арахамія

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що особи, які отримали українське громадянство, але проживають на постійній основі за кордоном, не матимуть змоги голосувати на виборах в Україні. Такі норми містяться у поданому президентом Володимиром Зеленським законопроєкті №6368 про множинне (подвійне) громадянство, сказав він журналістам у п'ятницю, 3 грудня.

"Якщо, наприклад, громадянин Канади чи США отримав український паспорт, він має вирішити, за яку владу, де він голосує. Якщо він живе у США і має український паспорт, то не матиме змоги голосувати в Україні, бо він голосує за президента США", - цитує Арахамію агенція "Українськi новини".

Арахамія наголосив: аби отримати право голосувати в України, людина має прожити в країні певну кількість років, і не менше ніж 180 днів на рік. Також, за його словами, законопроєктом передбачено, що люди, які мають російський паспорт, не зможуть отримати український паспорт.

Без змін до Конституції України

Арахамія зауважив, що ухвалення законопроєкту про множинне (подвійне) громадянство не вимагає внесення змін до Конституції України. За його словами, норма Конституції про єдине громадянство розцінюється як єдине по всій Україні. "Тобто, немає "полтавського" громадянства, "миколаївського", "вінницького" або "кримського". Коли ухвалювали (Конституцію, - Ред.), саме таке було трактування цієї норми про єдине громадянство", - зазначив нардеп.

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Відповідно до статті 4 Конституції, в Україні існує єдине громадянство, а підстави набуття та припинення громадянства України визначаються законом.

Законопроєкти Зеленського

Нагадаємо, 2 грудня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які, зокрема, дозволяють множинне (подвійне) громадянство та встановлюють відповідальність за його приховування для чиновників. Так, у законопроєкті №6368 йдеться, що для іноземців або осіб без громадянства умовами прийняття до громадянства України є "подання декларації про визнання громадянином України або зобов’язання припинити іноземне громадянство, або декларації про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України, або декларації про відсутність іноземного громадянства".

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Глава держави також подав до парламенту законопроєкти, якими пропонується встановити обмеження на зайняття посад в органах судової влади та митних органах громадянами України, які мають або набули громадянство іншої держави.

Ще одним закопроєктом пропонується встановити відповідальність за несвоєчасне подання декларації або умисне внесення недостовірних відомостей в неї про іноземне громадянство.