 У списку власників ″золотих паспортів″ Чорногорії є українці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2021

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Новини

У списку власників "золотих паспортів" Чорногорії є українці

Влада у Подгориці оприлюднила імена власників "золотих паспортів", які отримали громадянство Чорногорії в обмін на придбання нерухомості.

У Чорногорії діє програма надання громадянства в обмін на інвестиції

У Чорногорії діє програма надання громадянства в обмін на інвестиції

Влада Чорногорії оприлюднила імена людей, які отримали громадянство країни в обмін на інвестиції. У документах, копії яких опубліковані на сайті чорногорського уряду, міститься 166 схвалених заявок на отримання так званих "золотих паспортів". Кілька одержувачів - вихідці з України, більшість - росіяни.

У документі наводяться не всі особисті дані заявників - лише ім'я, місце народження і попереднє громадянство. Інші відомості, включно з датою народження, не вказані або приховані. Водночас зі списку видно, що громадянство Чорногорії отримали також і члени сімей заявників.

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В обмін на придбання нерухомості

Влада в Подгориці почала надавати громадянство в обмін на інвестиції в листопаді 2019 року, проте процес схвалення клопотань перебував на паузі до літа 2020 року внаслідок пандемії коронавірусу.

Щоб отримати "золотий паспорт", іноземець має купити в Чорногорії нерухомість на суму від 250 тисяч євро або ж від 450 тисяч євро в залежності від регіону країни. Крім того, ппошукач має зробити благодійний внесок у розмірі 100 ттисяч євро. На власників "золотих паспортів" не поширюється діюча в Чорногорії заборона на подвійне громадянство.

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