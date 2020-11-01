Влада Кіпру незаконно видала 3500 паспортів родичам багатих інвесторів

Уряд Кіпру незаконно видав 3500 паспортів родичам багатих інвесторів в межах програми громадянства для інвестування, яка наразі вже припинила існування. Про це йдеться у доповіді незалежної комісії, повідомляє агентство Associated Press у вівторок, 28 квітня.

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У 515-сторінковому звіті зазнається, що трохи більше половини з 6779 паспортів, які уряд країни видавав за програмою протягом 13 років, були надані повнолітнім членам сім'ї інвесторів попри відсутність закону на той час, який би це дозволяв.

Парламент Кіпру ухвалив закон, що дозволяє уряду надавати таке громадянство членам сім'ї, лише за кілька місяців до того, як програма була скасована у 2020 році. Зазначається, що уряд Кіпру неправильно трактував закони країни.

Крім того, ще одне помилкове трактування законів дозволило владі видати паспорти керівникам іноземних і місцевих компаній, попри те, що вони нічого не інвестували в економіку країни. Члени комітету заявили, що керівників не можна вважати інвесторами, оскільки вони не є власниками компаній.

Комітет також звинуватив уряд у потенційно "неадекватній перевірці'' заявок інвесторів, а також у можливих випадках виникнення конфліктів інтересів при ухваленні рішень про надання громадянства. Звіт також вказує на серйозні недоліки того, як міністерство внутрішніх справ обробляло заявки і наголосило на "повній відсутності'' бази даних для належної перевірки заявників. Також вказується, що міністерство фінансів країни надавало "зелене світло'' певним заявникам, які не відповідали всім критеріям, через розмір інвестицій.

Агенція новин зазначає, що цей звіт є проміжним. Він був відредагований, щоб не впливати на розгляди судових справ, які досі тривають. Наразі поки не вказана дата публікації остаточного варіанту звіту.

Нагадаємо у листопаді 2019 року влада Кіпру припинила видавати громадянство країни в обмін на інвестиції через велику кількість порушень. До уього розгорівся скандал через те, що громадянство країни могли отримати люди з судимістю.

Програма "золотих паспортів" на Кіпрі діяла з 2004 року і набула нинішнього вигляду - громадянство і паспорт в обмін на мінімально 2 мільйони євро інвестицій - з 2014 року. Вона популярна серед росіян, українців, а останнім часом і китайців.

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