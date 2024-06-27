Закон про громадянство ФРН набув чинності: найважливіше

Історичний момент: 27 червня у Німеччині набув чинності новий закон про громадянство. Потенційно він стосується кількох мільйонів іноземців, які проживають у Німеччині. DW пояснює, що важливо знати і чому поява цього закону - непересічна подія.

Прискорене отримання громадянства ФРН та збереження другого паспорта

Теоретично (чому теоретично - пояснимо пізніше) найголовніше нововведення законодавства - це можливість прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині. Відсьогодні потрібно прожити у Німеччині на легальних засадах лише п'ять років замість колишніх восьми, щоб виконати головну умову отримання німецького паспорта. Друге й не менш важливе нововведення полягає в тому, що іноземцям, які набули громадянство Німеччини, дозволять зберігати і колишній паспорт або паспорти. Раніше не відмовлятися від свого громадянства можна було лише власникам паспортів країн Євросоюзу.

"Протипоказання" для отримання паспорта ФРН

Але новий закон про громадянство ФРН не в усьому спрощує натуралізацію, а в чомусь і обмежує. Претенденти на громадянство Німеччини мають, згідно з новим законом, забезпечувати себе та членів своєї сім'ї самостійно та не залежати від державних соціальних виплат. Винятки можуть бути зроблені для тих, хто лише нещодавно став безробітним, а попередні два роки працював щонайменше 20 місяців повний робочий день.

Святкова процедура вручення громадянства ФРН Фото: Frank Oppitz/Funke/IMAGO

Інше обмеження стосується людей, які вчиняють "антисемітські, расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність". Їм мають відмовляти у отриманні паспорта. Ще однією перепоною на шляху до німецького паспорта має стати поведінка, яка демонструє невизнання рівноправності чоловіків та жінок, а також багатоженство.

Більше того, протягом десяти років після натуралізації громадянство може бути відкликане, якщо претендент збрехав у процесі отримання паспорта ФРН або дозволив собі антисемітські дії або заяви вже після натуралізації.

Чому це непересічна подія?

Понад вісім мільйонів мешканців Німеччини прожили щонайменше п'ять років у країні і, згідно з новим законом, тепер можуть претендувати на німецький паспорт, якщо відповідають усім умовам закону. І це консервативна оцінка: експерти називають цифри до 12 мільйонів людей. Більш того, діти іноземців отримуватимуть громадянство ФРН без будь-яких додаткових умов, якщо хоча б один із батьків щонайменше п'ять років живе в країні. Це, втім, торкнеться лише тих дітей, які народяться після 27 червня 2024 року.

Так вигляд має тест на громадянство, який потрібно здати більшості претендентів Фото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

Поява нового закону стосується мільйонів і може змінити життя ще мільйонів - не тільки іноземців, що живуть у ФРН, а й самих громадян ФРН. При отриманні громадянства йдеться не лише про можливість вільно їздити по всьому світу, - а німецький паспорт дозволяє без візи потрапити до більшості країн світу. Річ у тім, що в середньостроковій перспективі масова натуралізація іноземців може вплинути і на результати виборів у Німеччині, якщо мільйони мешканців, які раніше лише сплачували податки, але не брали участь у політичному житті, тепер голосуватимуть.

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Паспорт можна отримати і за три роки - це як?

Дійсно, новий закон дозволяє отримати паспорт ФРН у "турборежимі", усього лише після трьох років проживання у країні. Умови: особливі успіхи в інтеграції, - як правило, особливо помітна участь у волонтерській діяльності чи визначні професійні досягнення.

Хто може претендувати на швидку процедуру? Наявність легального статусу в Німеччині, який дає в принципі право на безстрокове перебування в країні, і відмінне знання німецької мови - на рівні C1 (вище лише C2). Також на отримання паспорта ФРН через три роки можуть претендувати ті, хто одружився з громадянкою або громадянином Німеччини, для них додаткових умов не передбачено.

Наввипередки з часом?

Новий закон гарантовано стане головним болем для відомств у справах іноземців. Вони й до цього не справлялися з обробкою заявок на отримання громадянства - час очікування розтягнувся у більшості міст та громад більш ніж на рік. З набуттям чинності нового закону цей час зросте, прогнозує більшість спостерігачів, які очікують, що кількість заяв на отримання німецького паспорта зросте. У 2022 році 168 545 людей подали заяви та отримали громадянство Німеччини. Це був рекордний показник, який був побитий у 2023-му, коли натуралізувалися понад 200 тисяч людей.

Чи встигнуть іноземці, які мають право, отримати німецький паспорт за новими правилами, зберігши друге громадянство? З урахуванням часу очікування на розгляд заявки, навряд чи можна стовідсотково відповісти позитивно. Річ у тім, що закон про громадянство різко критикує опозиція, зокрема християнські демократи (ХДС), а також праві популісти з "Альтернативи для Німеччини". Лідер ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) обіцяє у разі приходу до влади скасувати закон. Вибори до Бундестагу відбудуться не пізніше осені 2025 року.

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