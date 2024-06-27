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Закон про громадянство ФРН набув чинності: найважливіше

Михайло Бушуєв
27 червня 2024 р.

У Німеччині 27 червня набрав чинності закон, який скорочує та спрощує шлях іноземців до отримання німецького паспорта. DW розповідає про нововведення.

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Свідоцтва про набуття громадянства ФРН, видані в Берліні
Свідоцтва про набуття громадянства ФРН, видані в БерлініФото: Jochen Eckel/picture alliance

Історичний момент: 27 червня у Німеччині набув чинності новий закон про громадянство. Потенційно він стосується кількох мільйонів іноземців, які проживають у Німеччині. DW пояснює, що важливо знати і чому поява цього закону - непересічна подія.

Прискорене отримання громадянства ФРН та збереження другого паспорта

Теоретично (чому теоретично - пояснимо пізніше) найголовніше нововведення законодавства - це можливість прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині. Відсьогодні потрібно прожити у Німеччині на легальних засадах лише п'ять років замість колишніх восьми, щоб виконати головну умову отримання німецького паспорта. Друге й не менш важливе нововведення полягає в тому, що іноземцям, які набули громадянство Німеччини, дозволять зберігати і колишній паспорт або паспорти. Раніше не відмовлятися від свого громадянства можна було лише власникам паспортів країн Євросоюзу.

"Протипоказання" для отримання паспорта ФРН

Але новий закон про громадянство ФРН не в усьому спрощує натуралізацію, а в чомусь і обмежує. Претенденти на громадянство Німеччини мають, згідно з новим законом, забезпечувати себе та членів своєї сім'ї самостійно та не залежати від державних соціальних виплат. Винятки можуть бути зроблені для тих, хто лише нещодавно став безробітним, а попередні два роки працював щонайменше 20 місяців повний робочий день.

Святкова процедура вручення громадянства ФРН
Святкова процедура вручення громадянства ФРНФото: Frank Oppitz/Funke/IMAGO

Інше обмеження стосується людей, які вчиняють "антисемітські, расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність". Їм мають відмовляти у отриманні паспорта. Ще однією перепоною на шляху до німецького паспорта має стати поведінка, яка демонструє невизнання рівноправності чоловіків та жінок, а також багатоженство.

Більше того, протягом десяти років після натуралізації громадянство може бути відкликане, якщо претендент збрехав у процесі отримання паспорта ФРН або дозволив собі антисемітські дії або заяви вже після натуралізації.

Чому це непересічна подія?

Понад вісім мільйонів мешканців Німеччини прожили щонайменше п'ять років у країні і, згідно з новим законом, тепер можуть претендувати на німецький паспорт, якщо відповідають усім умовам закону. І це консервативна оцінка: експерти називають цифри до 12 мільйонів людей. Більш того, діти іноземців отримуватимуть громадянство ФРН без будь-яких додаткових умов, якщо хоча б один із батьків щонайменше п'ять років живе в країні. Це, втім, торкнеться лише тих дітей, які народяться після 27 червня 2024 року.

Так вигляд має тест на громадянство, який потрібно здати більшості претендентів
Так вигляд має тест на громадянство, який потрібно здати більшості претендентівФото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

Поява нового закону стосується мільйонів і може змінити життя ще мільйонів - не тільки іноземців, що живуть у ФРН, а й самих громадян ФРН. При отриманні громадянства йдеться не лише про можливість вільно їздити по всьому світу, - а німецький паспорт дозволяє без візи потрапити до більшості країн світу. Річ у тім, що в середньостроковій перспективі масова натуралізація іноземців може вплинути і на результати виборів у Німеччині, якщо мільйони мешканців, які раніше лише сплачували податки, але не брали участь у політичному житті, тепер голосуватимуть.

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Паспорт можна отримати і за три роки - це як?

Дійсно, новий закон дозволяє отримати паспорт ФРН у "турборежимі", усього лише після трьох років проживання у країні. Умови: особливі успіхи в інтеграції, - як правило, особливо помітна участь у волонтерській діяльності чи визначні професійні досягнення.

Хто може претендувати на швидку процедуру? Наявність легального статусу в Німеччині, який дає в принципі право на безстрокове перебування в країні, і відмінне знання німецької мови - на рівні C1 (вище лише C2). Також на отримання паспорта ФРН через три роки можуть претендувати ті, хто одружився з громадянкою або громадянином Німеччини, для них додаткових умов не передбачено.

Наввипередки з часом?

Новий закон гарантовано стане головним болем для відомств у справах іноземців. Вони й до цього не справлялися з обробкою заявок на отримання громадянства - час очікування розтягнувся у більшості міст та громад більш ніж на рік. З набуттям чинності нового закону цей час зросте, прогнозує більшість спостерігачів, які очікують, що кількість заяв на отримання німецького паспорта зросте. У 2022 році 168 545 людей подали заяви та отримали громадянство Німеччини. Це був рекордний показник, який був побитий у 2023-му, коли натуралізувалися понад 200 тисяч людей.

Чи встигнуть іноземці, які мають право, отримати німецький паспорт за новими правилами, зберігши друге громадянство? З урахуванням часу очікування на розгляд заявки, навряд чи можна стовідсотково відповісти позитивно. Річ у тім, що закон про громадянство різко критикує опозиція, зокрема християнські демократи (ХДС), а також праві популісти з "Альтернативи для Німеччини". Лідер ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) обіцяє у разі приходу до влади скасувати закон. Вибори до Бундестагу відбудуться не пізніше осені 2025 року.

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