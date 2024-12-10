Австрія зніме вето на розширення Шенгенської зони

Очікується, що тепер до Шенгенської угоди зможуть повністю приєднатися Румунія та Болгарія. Австрія офіційно може оголосити зміну своєї позиції на зустрічі глав МВС Євросоюзу у Брюсселі.

Міністр внутрішніх справ Австрії Ґергард Карнер (Gerhard Karner) повідомив про плани Відня зняти вето на розширення Шенгенської зони. Очікується, що тепер до неї зможуть повністю увійти Румунія та Болгарія. Своє рішення австрійська сторона може оголосити на зустрічі міністрів внутрішніх справ країн-членів Євросоюзу, яка відбудеться у Брюсселі 12 грудня.

Австрія у 2022 році через побоювання щодо нелегальної міграції заблокувала приєднання Румунії та Болгарії до безвізового простору Шенгенської зони, ветувавши її розширення. Зміну позиції австрійського уряду глава МВС Австрії Карнер пояснив "значним скороченням кількості незаконних перетинів кордону". "Якщо до ветування Шенгену у нас було 70 тисяч незаконних перетинів кордону в Бургенланді до жовтня, то цього року їхня кількість склала чотири тисячі. Без цього вето такого значного скорочення нелегальних перетинів домогтися б не вдалося", - заявив у понеділок, 9 грудня, Карнер.

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Шенгенська зона об'єднує 29 держав. Болгарія і Румунія, які входять до Євросоюзу, частково приєдналися до Шенгенської угоди в березні 2024 року після 13 років очікування. Прикордонний контроль було скасовано для тих, хто перетинає кордон повітрям і морем. Контроль на сухопутних кордонах зберігся - очікується, що після відмови Австрії від свого вето його буде скасовано вже з 1 січня 2025 року.