Чого боїться німецька молодь і що думає про війну в Україні

Згідно з новим дослідженням, страх перед війною в Європі та зростання бідності найбільше непокоять молодих людей у Німеччині. Більше половини вважає, що Росію мають покарати за напад на Україну.

Затяжні війни, дедалі більш драматичний вплив зміни клімату на життя та політична поляризація, котра лише посилюється, - це лише деякі з проблем, які хвилюють молодь у Німеччині. Актуальне соціологічне дослідження показало, що багато молодих людей легко клюють на популістські гасла, втім, немає жодних ознак того, що вони відкидають демократичний устрій або ж маргіналізуються. Насправді, більшість з оптимізмом дивляться в майбутнє і на ті перспективи, які відкриває їм держава і суспільство. "Це один із найцікавіших, а також один із найбільш загадкових і найменш очікуваних результатів", - коментує політолог з Університету Білефельда. Він - один зі співавторів дослідження Shell Youth Study 2024. Дослідники опитали 2509 молодих людей віком від 12 до 25 років на різні теми в галузі політики, суспільства та довкілля. Автори дослідження, яке проводиться що п'ять років, кажуть, що воно змальовує "докладний профіль" покоління, яке бачить "як проблеми, так і потребу в діях".

Довіра до державних інститутів, політичної системи та демократії залишається високою, незважаючи на критику на адресу влади щодо відсутності відповідей на гострі питання, побоювання війни та економічних негараздів. Найправдоподібнішим поясненням цього, на думку Альберта, є те, що сучасне молоде покоління пережило серйозну кризу пандемії COVID-19, але також стало свідком того, як демократичному суспільству вдалося її подолати: "Більшість із них у роки свого становлення, пережило те, що суспільство подолало велику кризу. Добре чи не дуже, але все ж подолало, і я думаю, що вони черпають з цього багато оптимізму".

Дослідження показує, що інтерес до політики молодих людей у віці від 15 до 25 років значно зріс у межах тривалої тенденції останніх двох десятиліть: 55 відсотків опитаних сказали, що цікавляться політикою, що є значно вищим показником, ніж 34 відсотки, зафіксовані 2002 року, коли було зафіксовано найнижчий рівень. Вперше в історії досліджень також скоротився гендерний розрив - однаково стільки ж дівчат і молодих жінок цікавляться політикою, як і їхні однолітки-чоловіки. Готовність усіх молодих людей брати активну участь у політичному житті зросла з 22 відсотків у 2002 році до 37 відсотків у 2024 році. Автори кажуть, що це не просто короткочасний ефект так званого "покоління Грети" (мається на увазі шведська екоактивістка Грета Тунберг, яка народилася 2003 року).

Страх перед війною в Європі та бідність - головні страхи

На тлі загарбницької війни Росії проти України страх перед війною в Європі очолив список страхів та занепокоєнь молодих людей у ​​Німеччині: 81 відсоток опитаних вважають велику війну можливою - це величезний стрибок порівняно зі 46 відсотками ще у 2019 році. 67 відсотків сказали, що вони бояться бідності, порівняно з 52 відсотками у 2019 році. Однак дослідження також показує, що дедалі менше молодих людей бояться залишитися без роботи або не отримати професійну освіту - близько третини (35 відсотків) сказали, що така перспектива їх бентежить. Це найнижчий показник, відтоді як Shell Youth Study було запущено в 1953 році.

Зміна клімату (63 відсотки) і забруднення довкілля (64 відсотки) залишаються серед головних проблем для більшості молодих людей. Хоча молоді, стурбованої забрудненням довкілля, стало менше, ніж у 2019 році (71 відсоток). Схожа кількість молодих людей стурбована зростанням ворожнечі всередині суспільства - 64 відсотки, порівняно з 56 відсотками у 2019 році. Майже стількох само непокоїть ксенофобія (58 відсотків). Натомість страх перед ще більшою міграції до Німеччини мають суттєво менше молодих людей у Німеччині- 34 відсотки.

Понад половина молодих німців - за покарання РФ через війну в Україні

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та подальша силова відповідь Ізраїлю в Газі змінили погляди молоді на певні питання, кажуть автори дослідження. Наразі 69 відсотків молодих людей віком від 15 до 25 років виступають за те, аби НАТО було потужним блоком, проти - лише шість відсотків. Автори дослідження також не виявили якихось помітних розбіжностей у поглядах на цю тему між молоддю колишньої Східної Німеччини та молоддю на заході ФРН.

"Молоді люди зрозуміли, що світова політика - це не десь там далеко, її більше не уникнути", - пояснює Альберт. - Навіть якщо не дуже цікавишся політикою, тої миті, коли український біженець або біженець з іншої країни з'являється у твоєму шкільному класі, ти автоматично задумуєшся про це".

Серед 15-25-річних німців 60 відсотків згодні з твердженням, що "Росія напала на Україну і має бути за це покарана", тоді як загалом лише 13 відсотків (і 21 відсоток на сході ФРН, тобто кожен п'ятий) дивляться на це зовсім інакше. Однак засудження Росії не обов'язково означає для німецької молоді беззастережну військову підтримку України: 50 відсотків хочуть, щоб Німеччина підтримувала Україну військовою допомогою (44 відсотки на сході та 52 відсотки на заході). Натомість 24 відсотки відкидають військову підтримку України (22 відсотки у західних землях ФРН та 34 відсотки на сході).

Суперечлива тема конфлікту між Ізраїлем і Газою

Більше молоді люди віком від 15 до 25 років розходяться в оцінці військової відповіді Ізраїлю на напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Трохи менше третини з опитаних (30 відсотків) вітають рішення Німеччини стати на бік Ізраїлю - але стільки ж відкидають це і ще близько 27 відсотків не визначилися. З опитаних 52 відсотки заявили, що хочуть, щоб Німеччина більш чітко визнавала страждання арабського населення в Газі, лише 11 відсотків дотримуються іншої точки зору, а 26 відсотків не визначилися.

Близько третини молодих людей (32 відсотки) підкреслюють особливі зобов'язання Німеччини перед Ізраїлем в силу історичних причин. Однак стільки ж дотримуються іншої точки зору, і приблизно така сама частка не змогла визначитися з позицією.

Великі розбіжності в оцінках цієї теми наявні між молодими людьми, які самі або чиї батьки прибули до Німеччини з країн арабського світу або з Туреччини, і тими, хто має інше походження. Приблизно одна чверть (26 відсотків) тих, хто має міграційне походження з арабських країн або Туреччини, погоджуються, що Німеччина несе особливу відповідальність за безпеку Ізраїлю, а 42 відсотки молоді з арабським чи турецьким корінням абсолютно відкидають це твердження.