Нідерланди посилили прикордонний контроль з ФРН і Бельгією

Уряд Нідерландів з метою протидії нелегальній міграції посилює контроль на сухопутних кордонах на найближчі пів року.

Нідерланди посилили прикордонний контроль на наземних кордонах із Бельгією та Німеччиною з метою обмежити нелегальну міграцію, повідомляє у понеділок, 9 грудня, агенція dpa з посиланням на міністерку з питань притулку та міграції Маржолейн Фабер.

Рішення уряду Фабер оприлюднила під час візиту до південного прикордонного переходу з Бельгією в Ейсдені. Уряд хоче, щоб приплив нелегальних мігрантів зменшився, наголосила вона. При цьому через брак кадрів у прикордонній службі Нідерландів повсюдного контролю не очікується, зазначає dpa. У найближчі шість місяців передусім будуть проводитися вибіркові та мобільні перевірки транспортних засобів і пасажирів у міжнародних поїздах.

До виконання цих завдань задіяні 50 співробітників на 840 пунктів перетину кордону. Фабер відкинула критику ефективності такого заходу. "Я взагалі не вважаю це символічною політикою", - заявила вона і наголосила, що прикордонна поліція тепер має повноваження працювати більш ефективно.

Нідерланди хочуть відмовитися від участі у міграційній політиці ЄС

У липні 2023 року прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте подав заяву про відставку кабінету міністрів, що призвело до дострокових виборів. Причиною відставки стала пропозиція Рютте посилити міграційну політику країни, яку не підтримали дві з чотирьох партій-учасниць урядової коаліції Нідерландів.

Позачергові парламентські вибори у королівстві відбулися 22 листопада 2023 року та завершилися перемогою правих сил, які здобули 37 із 150 місць.

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Новий уряд Нідерландів оголосив, що має намір значно посилити політику надання притулку. В опублікованій коаліційній угоді зазначається, що метою кабінету міністрів буде створення "найсуворішого режиму надання притулку за всю історію". Йдеться про посилення прикордонного контролю та суворіші правила для претендентів на притулок.

При цьому нова коаліція на чолі з "Партією свободи" (PVV) Герта Вілдерса має намір спробувати вийти з політики ЄС щодо надання притулку.

Щороку Нідерланди приймають близько 40 тисяч мігрантів. Останнім часом у королівстві скорочуються витрати на утримання притулків для біженців.

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