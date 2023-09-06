Нідерланди: Біженці з України у підвішеному становищі
Коли 2019 року Маріам Адешога приїхала з Нігерії до Києва здобувати освіту програмістки, вона сподівалася на професійну кар'єру, про яку в Нігерії годі й мріяти. 30-річна студентка отримала в Україні студентську візу для здобуття ступеня магістра і швидко відчула себе вдома. "Приїхавши до України, я була в захваті від людей, все навколо було спокійним і приємним. Я бачила майбутнє в Україні", - з усмішкою пригадує Адешога.
Втеча з Києва до Польщі і далі до Нідерландів
Студентка з Нігерії вчила українську, з цікавістю знайомилася з українською культурою і мала плани працювати програмісткою. З київських часів у неї багато фотографій, на яких вона щаслива з друзями. "Я ніколи не планувала їхати з України", - каже жінка. Все змінилося 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну. Після декількох днів у бомбосховищах Києва жінка виїхала до Польщі разом з багатьма іншими біженцями. Після Польщі вона подалася далі до Нідерландів. В Амстердамі для неї знайшлася кімната у готелі на воді, розрахована взагалі-то на нетривале перебування.
Читайте також: Дослідження: Охочих повернутися з-за кордону в Україну меншає
Маріам Адешога прибула до Нідерландів 2 березня 2022 року - того самого дня, коли Європейський Союз вирішив надавати біженцям з України тимчасовий захист відповідно до спеціальної директиви ЄС. Це дозволяло без зайвої бюрократії надавати прихисток втікачам від російської агресії, не пропускаючи їх через складну і довготривалу процедуру отримання статусу біженця. Уряд Нідерландів спершу застосував директиву в її найліберальнішому тлумаченні, не розрізняючи громадянство тих, хто приїхав з України.
Дотепер студентка з Нігерії отримувала такий самий соціальний захист, який надали українцям і який тотожній соцдопомозі, яку надають нужденним громадянам Нідерландів. Бюджетним коштом особам, які отримали тимчасовий захист через напад Росії на Україну, надають житло, виплачують соцдопомогу і надають безкоштовне медичне страхування, а також можливість безкоштовно навчатися.
Ставлення до втікачів з України змінюється
Однак тепер громадян третіх країн, які не мали в Україні безстрокового дозволу на проживання, вирішили позбавити всіх соціальних виплат. Відповідне рішення уряду де-юре набрало чинності в понеділок, 4 вересня. Відповідно до цього рішення, Нідерланди мають залишити близько трьох тисяч втікачів від війни, які на момент російського нападу мали лише тимчасовий дозвіл на перебування в країні. Деякі з тих, з ким поспілкувалася DW, отримали від місцевої влади громад, де вони проживали, листи, в яких їх просили виїхати з наданого соціального житла до 12 години ночі 4 вересня. У листах біженцям погрожували примусовою депортацією, якщо вони не залишать Нідерланди добровільно. Так само погрожували і примусовим виселенням, якщо вони відмовляться з'їхати з квартири.
Читайте також: Українські біженці в Німеччині. Як і чому в них забирають дітей?
Іноземцям, на яких поширюються нові правила, уряд запропонував одноразову допомогу у 5 тисяч євро за добровільний виїзд або подачу заявки на отримання притулку за загальною процедурою, яка через перевантаженість системи може тривати безкінечно довго. Щоби отримати притулок у Нідерландах, громадяни третіх країн, що втекли з України, муситимуть довести, що на батьківщині їм загрожує небезпека.
Свої дії Служба з питань імміграції і натуралізації пояснила "зловживаннями" директивою ЄС з боку громадян третіх країн. "Нам дуже важливо надати захист людям, які перебувають у небезпеці у себе на батьківщині. Водночас ми не хочемо створювати непідйомний тягар для громад", - зазначив держсекретар міністерства юстиції з міграційних питань Ерік ван дер Бург.
Численні судові позови втікачів від війни в Україні
Чимало біженців оскаржили дії влади у судах. Не чекаючи судових рішень, відомство ван дер Бурга зрештою дало задню: за лічені дні до оголошеної кінцевої дати - 4 вересня - дію припису залишити Нідерланди для громадян третіх країн було призупинено, а соціальні виплати продовжені до того моменту, доки це питання не розгляне Державна рада - конституційний дорадчий орган нідерландського уряду. "Це означає, що ви можете тимчасово продовжувати користуватися правами на основі Директиви про тимчасовий захист. Зокрема, робота та прийняття громадами" - йдеться на сайті Служби з питань імміграції і натуралізації країни.
Адвокатка Лотте ван Діпен, яка представляє інтереси низки позивачів з числа громадян третіх країн, включно з Маріам Адешогою, вимагає дати можливість залишитися тим, хто не порушував закони країни і діючі приписи. Один з юридичних аргументів ван Діпен, чому вона вважає нікчемними спроби скасувати право громадян третіх країн залишитися під захистом, лежить у формальній площині. Оскільки рішення надати захист українцям і громадянам третіх країн ухвалювалося на рівні ЄС, то і скасовуватися, переконана Діпен, воно має у Брюсселі, а не урядом Нідерландів. "Міністр не має повноважень припинити захист. У директиві ЄС є перелік підстав для припинення тимчасового захисту і серед них немає таких, які можна було би застосувати до моїх мандантів", - зауважує Лотте ван Діпен. Вона наголошує, що позивачі розпочали у Нідерландах навчання або влаштувалися на роботу, розраховуючи на те, що вони зможуть залишатися на термін дії директиви.
Протести і петиції
Біженці, які організовують акції протесту проти спроб депортувати їх, проводять в інтернеті збір підписів за петицію з вимогою відкликання рішення про скасування захисту для громадян третіх країн. Автори петиції вимагають дати біженцям більше часу, щоби знайти відповіді на запитання, як бути далі без підтримки.
Маріам Адешога у перших числах вересня отримала листа з інформацією про відтермінування потенційної депортації з Нідерландів, доки завершаться суди з вимогою скасувати це рішення влади. Жінка з Нігерії, яка шукала професійних можливостей в Україні, все ж хоче мати перспективу стати програмісткою - як не в Україні, то хоч в Нідерландах.