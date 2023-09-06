Нідерланди: Біженці з України у підвішеному становищі

На початку війни РФ Нідерланди надавали тимчасовий захист всім, хто тікав з України, незалежно від громадянства і статусу. Однак влада країни тепер хоче залишити без соцдопомоги тих, у кого немає українського паспорта.

Коли 2019 року Маріам Адешога приїхала з Нігерії до Києва здобувати освіту програмістки, вона сподівалася на професійну кар'єру, про яку в Нігерії годі й мріяти. 30-річна студентка отримала в Україні студентську візу для здобуття ступеня магістра і швидко відчула себе вдома. "Приїхавши до України, я була в захваті від людей, все навколо було спокійним і приємним. Я бачила майбутнє в Україні", - з усмішкою пригадує Адешога.

Втеча з Києва до Польщі і далі до Нідерландів

Студентка з Нігерії вчила українську, з цікавістю знайомилася з українською культурою і мала плани працювати програмісткою. З київських часів у неї багато фотографій, на яких вона щаслива з друзями. "Я ніколи не планувала їхати з України", - каже жінка. Все змінилося 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну. Після декількох днів у бомбосховищах Києва жінка виїхала до Польщі разом з багатьма іншими біженцями. Після Польщі вона подалася далі до Нідерландів. В Амстердамі для неї знайшлася кімната у готелі на воді, розрахована взагалі-то на нетривале перебування.

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Маріам Адешога прибула до Нідерландів 2 березня 2022 року - того самого дня, коли Європейський Союз вирішив надавати біженцям з України тимчасовий захист відповідно до спеціальної директиви ЄС. Це дозволяло без зайвої бюрократії надавати прихисток втікачам від російської агресії, не пропускаючи їх через складну і довготривалу процедуру отримання статусу біженця. Уряд Нідерландів спершу застосував директиву в її найліберальнішому тлумаченні, не розрізняючи громадянство тих, хто приїхав з України.

Маріам Адешога (друга праворуч) втекла з України, коли РФ розпочала повномасштабну війну Фото: privat

Дотепер студентка з Нігерії отримувала такий самий соціальний захист, який надали українцям і який тотожній соцдопомозі, яку надають нужденним громадянам Нідерландів. Бюджетним коштом особам, які отримали тимчасовий захист через напад Росії на Україну, надають житло, виплачують соцдопомогу і надають безкоштовне медичне страхування, а також можливість безкоштовно навчатися.

Ставлення до втікачів з України змінюється

Однак тепер громадян третіх країн, які не мали в Україні безстрокового дозволу на проживання, вирішили позбавити всіх соціальних виплат. Відповідне рішення уряду де-юре набрало чинності в понеділок, 4 вересня. Відповідно до цього рішення, Нідерланди мають залишити близько трьох тисяч втікачів від війни, які на момент російського нападу мали лише тимчасовий дозвіл на перебування в країні. Деякі з тих, з ким поспілкувалася DW, отримали від місцевої влади громад, де вони проживали, листи, в яких їх просили виїхати з наданого соціального житла до 12 години ночі 4 вересня. У листах біженцям погрожували примусовою депортацією, якщо вони не залишать Нідерланди добровільно. Так само погрожували і примусовим виселенням, якщо вони відмовляться з'їхати з квартири.

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Іноземцям, на яких поширюються нові правила, уряд запропонував одноразову допомогу у 5 тисяч євро за добровільний виїзд або подачу заявки на отримання притулку за загальною процедурою, яка через перевантаженість системи може тривати безкінечно довго. Щоби отримати притулок у Нідерландах, громадяни третіх країн, що втекли з України, муситимуть довести, що на батьківщині їм загрожує небезпека.

Свої дії Служба з питань імміграції і натуралізації пояснила "зловживаннями" директивою ЄС з боку громадян третіх країн. "Нам дуже важливо надати захист людям, які перебувають у небезпеці у себе на батьківщині. Водночас ми не хочемо створювати непідйомний тягар для громад", - зазначив держсекретар міністерства юстиції з міграційних питань Ерік ван дер Бург.

Численні судові позови втікачів від війни в Україні

Чимало біженців оскаржили дії влади у судах. Не чекаючи судових рішень, відомство ван дер Бурга зрештою дало задню: за лічені дні до оголошеної кінцевої дати - 4 вересня - дію припису залишити Нідерланди для громадян третіх країн було призупинено, а соціальні виплати продовжені до того моменту, доки це питання не розгляне Державна рада - конституційний дорадчий орган нідерландського уряду. "Це означає, що ви можете тимчасово продовжувати користуватися правами на основі Директиви про тимчасовий захист. Зокрема, робота та прийняття громадами" - йдеться на сайті Служби з питань імміграції і натуралізації країни.

Подібні листи отримали численні громадяни третіх країн, які втекли від війни в Україні до Нідерландів Фото: Derdelanders.org

Адвокатка Лотте ван Діпен, яка представляє інтереси низки позивачів з числа громадян третіх країн, включно з Маріам Адешогою, вимагає дати можливість залишитися тим, хто не порушував закони країни і діючі приписи. Один з юридичних аргументів ван Діпен, чому вона вважає нікчемними спроби скасувати право громадян третіх країн залишитися під захистом, лежить у формальній площині. Оскільки рішення надати захист українцям і громадянам третіх країн ухвалювалося на рівні ЄС, то і скасовуватися, переконана Діпен, воно має у Брюсселі, а не урядом Нідерландів. "Міністр не має повноважень припинити захист. У директиві ЄС є перелік підстав для припинення тимчасового захисту і серед них немає таких, які можна було би застосувати до моїх мандантів", - зауважує Лотте ван Діпен. Вона наголошує, що позивачі розпочали у Нідерландах навчання або влаштувалися на роботу, розраховуючи на те, що вони зможуть залишатися на термін дії директиви.

Протести і петиції

Біженці, які організовують акції протесту проти спроб депортувати їх, проводять в інтернеті збір підписів за петицію з вимогою відкликання рішення про скасування захисту для громадян третіх країн. Автори петиції вимагають дати біженцям більше часу, щоби знайти відповіді на запитання, як бути далі без підтримки.

Протести втікачів від війни в Україні у Нідерландах Фото: Derdelanders.org

Маріам Адешога у перших числах вересня отримала листа з інформацією про відтермінування потенційної депортації з Нідерландів, доки завершаться суди з вимогою скасувати це рішення влади. Жінка з Нігерії, яка шукала професійних можливостей в Україні, все ж хоче мати перспективу стати програмісткою - як не в Україні, то хоч в Нідерландах.