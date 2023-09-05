Охочих повернутися з-за кордону в Україну меншає

Більшість українських біженців ще мають намір повернутися додому після завершення війни. Але з плином часу їх стає дедалі менше, доходять висновку у своєму дослідженні експерти з Центру економічної стратегії.

Залежно від обставин та розвитку подій, в Україну можуть не повернутися від 1,3 до 3,3 мільйона українських втікачів від війни, встановили дослідники з Центру економічної стратегії (ЦЕС) за результатами свіжого опитування біженців агенцією Info Sapiens. Це на 400-600 тисяч осіб більше, ніж фіксувалося у грудні минулого року. Серед причин такого розвитку - тривалість війни РФ проти України й подальша адаптації біженців до життя за кордоном. Дослідження "Біженці з України: хто вони, скільки їх та як їх повернути" ЦЕС представив у понеділок, 4 вересня, в Києві.

Скільки українських біженців за кордоном нараховується зараз

За оцінками Центру економічної стратегії, на кінець червня за кордоном перебували від 5,6 до 6,7 мільйона біженців з України. Це приблизно на півмільйона більше, ніж на кінець 2022 року. Як зазначається в дослідженні, збільшення кількості біженців спровокували ракетні удари РФ по енергосистемі України взимку 2022–23 років, масовані ракетні атаки окупантів по містах України в травні, а також підрив загарбниками Каховської ГЕС на початку червня.

Щонайменше 3,8 мільйона українців перебувало в Європі, а ще близько 1,3 мільйона - в Росії. Водночас автори дослідження визнають, що оцінити точну кількість українців у РФ вкрай складно, так само як і кількість українських біженців, котрі були змушені виїжджати до Європи через територію Росії.

Станом на травень найбільша частка українських біженців перебувала в Німеччині (27 відсотків) та Польщі (24 відсотки), повідомляють автори дослідження з посиланням на дані Європейської служби статистики. Переважна більшість біженців, як зазначається далі в дослідженні, - це жінки та діти . Причому найбільшою є частка жінок у віці 35 - 49 років, яка дорівнює 18 відсоткам.

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Чому не всі біженці готові повернутися в Україну

63 відсотки українців за кордоном планують повернутися до України. Водночас автори дослідженні не впевнені, що всі біженці, які планують повернутися, насправді повернуться. На ці наміри впливає низка факторів, наголосили автори дослідження. "Проаналізувавши міжнародний досвід, ми визначили, що ключовими чинниками у повернення біженців додому після завершення конфлікту є безпека; наявність житла, куди можна повернутися; можливість заробляти на життя; порівняння загальних умов життя вдома та в країні їх перебування", - йдеться в дослідженні ЦЕС.

"Що довше триватиме війна, то більше українців адаптуються до життя за кордоном", - констатують в ЦЕС. Крім цього, як наголошується далі в дослідженні, деякі українці (6,8 відсотка) вважають, що перспективи для їхніх дітей є кращими за кордоном. Повернення ж тих, хто виїхав із зони бойових дій, залежатиме від того, як швидко відбудовуватимуть їхні регіони або ж чи надаватимуть їм підтримку для переїзду в інші регіони України.

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Як спонукати українців повернутися в Україну

Експерти Центру економічної стратегії застерігають, що неповернення українців матиме суттєвий вплив на українську економіку, яка може втрачати від 2,7 відсотка до 6,9 відсотка свого ВВП щороку. З огляду на це аналітики з ЦЕС розробили низку рекомендацій, як спонукати українських біженців згодом повернутись в Україну. Сюди належить не тільки швидка повоєнна відбудова чи допомога людям із постраждалих та окупованих регіонів, а й, наприклад, спрощення реінтеграції дітей до навчання в українських школах та вступу українських випускників іноземних шкіл до українських ВНЗ.