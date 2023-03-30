Чому в Німеччині різко зросла дитяча злочинність

Нова статистика свідчить про зростання у ФРН злочинності серед дітей та молоді. Лунають заклики знизити вік кримінальної відповідальності. А що про це кажуть кримінологи та психологи?

Згідно зі статистикою, оприлюдненою у четвер, 30 березня, Федеральним управлінням кримінальної поліції (BKA), у 2022 році кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, зросла на третину порівняно з попереднім роком.

Загалом у 2022 році в країні було зареєстровано 5,6 мільйона злочинів - це на 11,5 відсотка більше, ніж у 2021 році. Цифри також показують загальне зростання злочинності на 3,5 відсотка у порівнянні з 2019 роком, останнім роком перед пандемією COVID-19.

Кількість підозрюваних також зросла на понад 10,7 відсотка до понад 2 мільйонів порівняно з 2021 роком. Кількість підозрюваних дітей віком до 14 років зросла до 93 095 - це на 35,5 відсотка більше, ніж у попередньому році. Близько 189 149 підозрюваних були у віці від 14 до 18 років - у 2019 році ця цифра становила 177 082. Найчастіше злочини, які вчиняють діти та молодь, - це крадіжки, на другому місці - напади, пошкодження майна та злочини, пов'язані з наркотиками.

Ненсі Фезер Фото: picture alliance/dpa

"Діти є найбільш уразливим прошарком суспільства. Їхній захист є моїм головним пріоритетом", - заявила 30 березня міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser), представляючи статистику. Вона говорила про "жахливі масштаби" та зростання статистики.

Голова Федерального управління кримінальної поліції Гольґер Мюнх (Holger Münch) наголосив, що порівняння статистики 2022 року з даними за два попередні роки було лише частково корисним через наслідки пандемії. Загалом рівень злочинності торік був "порівнянним" з останнім роком до пандемії COVID, сказав він.

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Справа Луїзи Ф.

Ця статистика, ймовірно, підігріє дискусію в Німеччині щодо того, чи варто знижувати вік кримінальної відповідальності. Відповідно до німецького законодавства, діти досягають віку кримінальної відповідальності в 14 років - до цього віку вони не можуть бути притягнуті до відповідальності за вчинення кримінального злочину. У деяких інших країнах вік кримінальної відповідальності нижчий: в Англії та Уельсі вік кримінальної відповідальності становить 10 років, тоді як у Франції дітей можуть судити з 13 років. В Україні, до слова, кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16, однак за вчинення окремих видів злочинів до кримінальної відповідальності притягуються і особи у віці від 14 до 16 років.



Убивство Луїзи Ф. шокувало суспільство Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

У Німеччині цю дискусію розбурхало недавнє вбивство 12-річної дівчинки Луїзи Ф. із міста Фройденберг у західній землі Північний Рейн-Вестфалія, що сталося 11 березня. У скоєнні вбивства підозрюють двох дівчат віком 12 і 13 років. Під час розтину тіла загиблої було виявлено численні ножові поранення і встановлено, що жертва стекла кров'ю. Дві дівчини, які нібито зізналися у скоєному, перейшли під опіку Управління у справах молоді.

Статистика злочинності в інших землях Німеччини, оприлюднена на початку минулого тижня, відображає загальну тенденцію зростання злочинності серед молоді. У землі Баден-Вюртемберг на півдні країни кількість підозрюваних дітей зросла на 33,4 відсотка порівняно з попереднім роком. Загалом у 2022 році в цій землі підозрюваними у злочинах проходило 10 490 дітей віком до 13 років.

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Стара дискусія відродилася з новою силою

Ці цифри спонукали міністра внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Томаса Штробля (Thomas Strobl) та міністерку юстиції Маріон Ґентґес (Marion Gentges) написати листа своїм колегам у федеральному уряді із закликом переглянути вік кримінальної відповідальності.

У листі, який згадує і вбивство Луїзи Ф., міністри запитують, "чи сьогодні розумова та моральна зрілість молодих людей починається раніше, ніж у 1923 році", коли, власне, і набув чинності закон про вік кримінальної відповідальності.

Заклики знизити цей вік також надходили від голови Спілки поліцейських Німеччини (DPolG) Райнера Вендта (Rainer Wendt). "Йдеться не про покарання дітей чи те, щоб відправити їх у в'язницю, а про вплив на їхню поведінку, і кримінальні процедури є дуже ефективними у цьому", - сказав Вендт у розмові з DW і додав, що, на його думку, діти сьогодні дорослішають набагато раніше, ніж у попередні десятиліття.

"Суди можуть виносити рішення, можуть контролювати їхнє виконання, вони можуть видавати обмежувальні приписи та накладати обмеження на вихід з дому, - сказав Вендт. - Управління у справах молоді не може зробити нічого з цього без підтримки батьків. Залежно від середовища батьків, інколи вони взагалі не готові до співпраці".

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"Несерйозно і некорисно"

Серед психологів, соціальних працівників і кримінологів переважно існує консенсус проти зниження віку кримінальної відповідальності. "Я вважаю, що ці дискусії абсолютно недоречні, несерйозні та порожні", - сказала DW дитяча психіатриня і старша консультантка берлінської лікарні Charité Сібілле Вінтер (Sibylle Winter). На її думку, жорстокі акти насильства, такі як вбивство Луїзи Ф., були "абсолютно поодинокими" інцидентами.

Криміналісти на місці злочину у Фройденберзі Фото: Rene Traut/IMAGO

Що стосується нових статистичних даних, Вінтер закликає бути обережними, коли йдеться про твердження, що намітився цілий тренд зростання насильства серед дітей. У 2015 році 79 371 злочинів було скоєно дітьми до 14 років. Цей показник стабільно знижувався до 2021 року і досяг 68 725. Кількість злочинів, скоєних підлітками від 14 до 18 років, також впала з 218 025 випадків у 2015 році до 154 889 у 2021 році. "Можу припустити, що це пік після пандемії COVID-19, адже вона посилила психологічне навантаження на дітей і молодь, зросло насильство в сім'ях, але, ймовірно, все знову заспокоїться", - прогнозує вона.

Дитяча психіатриня також відкидає ідею про те, що діти сьогодні більш зрілі, ніж у попередні десятиліття. Хоча вважається, що діти віком до 14 років знають різницю між "добром і злом" у простих ситуаціях, дані психології розвитку показують, що це не стосується складніших ситуацій. "Когнітивно вони точно не доросліші", - каже вона і додає, що "вони також, безумовно, піддаються більшому ризику через соціальні мережі, вони проводять більше часу онлайн і стикаються з контентом, який не можуть проаналізувати належним чином".

Вінтер стверджує, що незалежно від системи кримінального правосуддя можна застосувати цілу низку ефективних заходів без прив'язки до наявності чи відсутності психологічних проблем. "Будь-хто, хто вчинить такий одноразовий акт серйозного насильства, повинен мати певні наслідки, і вони також доступні в рамках системи соціального захисту молоді та сімейних судових розглядів", - підсумувала Вінтер.

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"Крайнощі - поганий приклад для складання добрих законів"

Проти зниження віку кримінальної відповідальності виступає також завідувач кафедри кримінології Боннського університету Торстен Феррель (Torsten Verrel). Він каже, що дебати завжди виникають з новою силою після нечастих, але шокуючих випадків дитячої злочинності. "У США є гарне прислів'я, яке говорить: hard cases make bad law - крайнощі - поганий приклад для складання добрих законів", - сказав Веррель у розмові з DW і додав, що думка про те, що зниження віку кримінальної відповідальності стане ефективним фактором стримування для дітей, - просто наївна.

"Дитяча злочинність зазвичай проявляється як крадіжка в крамниці чи пошкодження майна, все це підпаде під дію кримінального законодавства, а цього ніхто не хоче", - каже він і додає, що "на щастя, наша політична система досить стабільна і чутлива, щоб усвідомити те, що це дуже популістська вимога, яка призведе до величезних проблем на практиці".

Докази з таких країн, як США, Англія та Уельс, показують, що зниження віку кримінальної відповідальності не заважає дітям скоювати злочини, каже колишній директор Кембриджського інституту кримінології, а нині професор психології в Університеті Ерланген-Нюрнберг Фрідріх Лезель (Friedrich Lösel).

"Ключова проблема в тому, що немає чітких вікових порогів у розвитку. Насправді, дехто стверджує, що поріг навіть варто підвищити до віку ранньої зрілості, оскільки мозок десь до 28 років ще не повністю розвинений", - сказав він у розмові з DW.

"Я вважаю, що ми справді маємо захистити цих молодих людей, наскільки це можливо, але ми не повинні розглядати їх лише як жертв, - додав він. - Вони зумисно вчинили серйозне правопорушення, і нам потрібні дуже інтенсивні реабілітаційні заходи, у деяких випадках у спеціальних місцях".