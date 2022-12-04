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Наслідки підриву банкомату в Німеччині
По всій Німеччині з початку 2022 року злочинці підірвали близько 450 банкоматів, що стало найбільшою кількістю за всі роки фіксування подібних злочинів.Фото: Kreispolizeibehörde Mettmann/dpa/picture alliance
ЗлочинністьНімеччина

Підриви банкоматів у Німеччині досягли нового піку

Анатолій Арні | Степан Смишляєв
2 год. тому

Підриви банкоматів організовують злочинні угруповання, ймовірно, міжнародні. Німеччина шукає способи, як протидіяти атакам.

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По всій Німеччині з початку 2022 року злочинці підірвали близько 450 банкоматів заради крадіжки готівки. Про повідомила газета Welt am Sonntag із посиланням на учасників конференції міністрів внутрішніх справ Німеччини, що відбулася в Мюнхені 3 грудня.

Така кількість підривів стала найбільшою за всі роки фіксування подібних злочинів: роком раніше у ФРН підірвали 381 банкомат, а в 2020-му - 414.

Учасники конференції звертають увагу на небезпеку цього методу крадіжки для людей навколо, оскільки пристрої найчастіше встановлені на вулицях і в житлових будинках. Унаслідок вибухів поранення отримували пішоходи, а в деяких випадках непридатними для проживання ставали помешкання, розташовані поруч із банкоматами.

Тенденція помітна по всій Європі

Наприкінці жовтня про все частіші випадки підривів терміналів повідомляла і поліцейська служба Європейського Союзу (Європол). За її даними, тенденція помітна як мінімум у Німеччині, Південній Європі та країнах Балтії, але вона може бути й ширшою, оскільки не всі країни передають повідомлення про такі події до міжнародної поліції.

За даними Європолу, такі напади є організованими. Спочатку злочинні угруповання навчають людей роботі з вибухівкою, а потім - направляють на серійні нальоти на банкомати на автівках. У 2021 році один із таких тренувальних центрів виявили у нідерландському Утрехті. На думку правоохоронців, навчені в одному такому закладі зловмисники можуть діяти одразу у кількох сусідніх країнах.

На міжнародний характер злочинів вказують і дані німецької поліції - вже кілька років вона фіксує, що більшість підозрюваних у скоєнні подібних правопорушень у Німеччині в'їжджають до країни з Нідерландів.

Банкомати в Німеччині погано захищені 

За словами міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), німецькі банкомати недостатньо захищені від подібних методів злому.

На відміну від Німеччини, у Нідерландах використовують технологію, за якої внаслідок пошкодження терміналу купюри покриваються клейкою субстанцією та стають непридатними для використання. У Франції клейку субстанцію в пристроях замінюють чорнила.

Чиновник запропонував законодавчо зобов'язати німецькі банки використати подібні засоби.

Удача не завжди посміхається зловмисникам

Термінали стали бажаною метою для злочинців через потенційну кількість грошей у них, кажуть в Європолі. Якщо при пограбуванні банківських відділень зловмисники не завжди можуть сподіватися на велику кількість готівки, то банкомат може приносити сотні тисяч євро в короткі строки.

Але успіх підривникам усміхається далеко не завжди - у 2020 році Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини повідомляло, що зловмисникам вдалося забрати готівку лише у 160 із 400 випадків підриву банкоматів. При цьому збитки від подібних дій часто більші за суму викрадених коштів.

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