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У фокусі
Енергетична криза
У Європі почастішали випадки підривів злочинцями банкоматів
У Європі почастішали випадки підривів банкоматів злочинцямиФото: Polizei Wiesbaden/dpa/picture alliance
ЗлочинністьЄвропа

У Європі почастішали випадки підривів банкоматів

Катерина Вєнкіна | Євгенія Наконечна
2 год. тому

За даними Європолу, злочинці все частіше використовують "надзвичайно серйозні вибухові речовини" для підривів банкоматів, часом це призводить до обвалу будівель і навіть загибелі людей.

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У Європі почастішали випадки підривів банкоматів злочинцями, заявила в неділю, 23 жовтня, Клер Жорж, представниця Європейського поліцейського агентства (Європол) у Гаазі. "Все частіше і частіше використовуються надзвичайно серйозні вибухові речовини, що часом призводить до обвалу будівель та загибелі невинних людей. Так відбуваються сучасні банківські пограбування", - зазначила вона, цитує агентство dpa.. Якщо в самих банках готівки часто небагато, то, зламуючи банкомати, злочинці можуть отримати сотні тисяч євро.

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Все частіше на небезпеку наражаються прості жителі, оскільки багато апаратів для видачі та прийому коштів розташовано в супермаркетах або на торгових вулицях. Злочинців "не цікавлять люди, все, що їх хвилює, - це гроші", каже Жорж.

Тенденцію зафіксовали в Німеччині, Південній Європі, країнах Балтії

Тривожну тенденцію зафіксували в низці європейських країн. Йдеться, зокрема, про Німеччину, Південну Європу, країни Балтії. Організовані злочинні угруповання спеціалізуються на підривах та цілеспрямовано навчають зловмисників подібним прийомам. Минулого року слідчі Європолу навіть виявили в нідерландському місті Утрехт спеціальний тренувальний центр для таких цілей.

Злочинці зазвичай з великою швидкістю переміщаються автотранспортом і зламують одразу серію банкоматів. Вони часто працюють на міжнародному рівні, вчиняючи правопорушення у сусідніх країнах. Так, близько половини підозрюваних у скоєнні подібних правопорушень у Німеччині 2021 року в'їхали до країни з Нідерландів.

У Франції знайшли метод боротьби зі злочинцями

Точної статистики для всієї Європи поки що немає, оскільки держави-члени ЄС повідомляють Європолу лише про злочини міжнародного характеру.

У Німеччині Федеральне відомство з кримінальних справ (Bundeskriminalamt, BKA) зареєструвало у 2021 році 287 випадків - порівняно з 268 випадками роком раніше. Приріст був відзначений, попри жорсткі обмеження переміщення між країнами у зв'язку з пандемією. Як очікується, цього року цифри суттєво збільшаться.

У Нідерландах до вересня 2022 року зареєстровано стільки ж підривів, скільки за весь попередній рік. Особливо часто подібні правопорушення скоюються у житлових районах Амстердама.

За даними Європолу, успіхи у боротьбі зі зловмисниками демонструє Франція. Там у банкоматах вбудовано спеціальний механізм, за допомогою якого купюри у разі злому заливаються чорнилом, що робить їх непридатними для використання.

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі"

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