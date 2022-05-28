Європол стурбований, що після війни в Україні зброя може опинитися в руках злочинців

Європол стурбований, що озброєння, яке нині постачається Україні з ЄС у вигляді військової допомоги для протистояння російській збройній агресії, згодом може потрапити до рук злочинців.

"Колись війна скінчиться. Ми хочемо уникнути ситуації, яка була 30 років тому з війною на Балканах. Зброя, що використовувалася у тій війні, й донині використовується кримінальними угрупованнями", - зауважила виконавча директорка Європолу Катрін де Боллє в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, опублікованому у суботу, 28 травня.

За її словами, Європол планує створити міжнародну робочу групу для розробки стратегії того, яким чином діяти у ситуації війни РФ проти України. Також де Боллє вказала на те, що Європолу відома прихована активність щодо в'їзду з території ЄС до України і у зворотному напрямку осіб, які відомі своїми терористичними та екстремістськими поглядами і готові до застосування насильства.

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"Ситуація дуже динамічна і фрагментована, і ми отримуємо різні цифри від наших європейських партнерів. Особи, які виїжджають в Україну, є неоднорідною групою, члени якої різняться за досвідом та ідеологією", - наголосила де Боллє. Вона також повідомила, що спостереження ведеться і за особами, які повернулися з України і "яким жорстокість воєнної дійсності стала не під силу".