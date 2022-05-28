Роберт Габек заперечує, що ФРН замало допомагає Україні

Німецький віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck) відкинув закиди стосовно того, що Німеччина занадто стримана з наданням допомоги Україні. "Поки ми говоримо, прямо зараз українських солдатів навчають користуватися (німецькими гаубицями. - Ред.) Panzerhaubitze 2000", - зауважив Габек в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, опублікованому у суботу, 28 травня.

Німецький урядовець нагадав, що невдовзі ці 155-міліметрові самохідні гармати-гаубиці буде доставлено в Україну. "Тому у жодному разі не можна сказати, що Німеччина не постачає (Україні. - Ред.) нічого або постачає занадто мало", - вважає німецький віцеканцлер.

З іншого боку, за його словами, ФРН не може виконати й усіх побажань України. На думку Габека, докір про те, що Німеччина робить для України занадто мало, є водночас "хибним і зрозумілим". "Хибним, бо це є неправдою. І зрозумілим, бо ми, як найбільша економіка в ЄС, є країною, від якої справедливо багато очікують, і тому що Німеччина у минулі роки мала занадто некритичні відносини з російським урядом", - пояснив Габек, нагадавши, що, попри анексію Криму Росією, ФРН будувала газопровід "Північний потік-2".

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Як відомо, офіційний Київ критикує Німеччину за недостатні, на його думку, темпи надання військової допомоги Україні. Подібна критика лунає й з боку опозиційних сил у самій Німеччині. Ще наприкінці квітня Бундестаг підтримав постачання важкого озброєння Україні, утім, поки що країна його не отримала.

САУ Panzerhaubitze (PzH) 2000

11 травня українські військові в Німеччині почали тренування на 155-міліметрових самохідних артилерійських установках Panzerhaubitze (PzH) 2000. 10 травня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що після навчання українських солдатів Німеччина та Нідерланди нададуть Україні загалом 12 гаубиць PzH 2000. Крім того, Німеччина планує поставити Україні зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" після того, як домовиться з іншими країнами щодо постачання снарядів до них, додала Бербок. Загалом, за словами міністерки, на той момент Німеччина вже поставила Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger та "Стріла", 16 мільйонів снарядів, а також інші засоби, зокрема, медичні препарати.