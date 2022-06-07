Нідерланди проти наркомафії: суд розглядає гучну справу вбивства журналіста де Вріса

Все було як у кіно про мафію. Торік у липні журналіста-рослідувача, який писав про залаштункове життя кримінального світу, розстріляли в Амстердамі посеред вулиці. Вбивство відомого журналіста стало шоком для Нідерландів. Замовників розправи, як багато хто припускає, слід шукати серед впливових наркобаронів, яких викривав де Вріс. Однак на лаві підсудних поки лише імовірні виконавці.

Найвищий рівень заходів безпеки

У судовій залі, яка нагадує бункер, з найвищими заходами безпеки, за броньованим склом на лаві підсудних сидять двоє чоловіків. Їх затримали за підозрою у вбивстві вже за лічені години після розстрілу де Вріса. Це 22-річний нідерландець Делано Ґ., який, ймовірно, здійснив постріли, і Каміл Е., 36-річний громадянин Польщі, який, за даними правоохоронців, був водієм автомобіля, на якому тікав з місця злочину ймовірний вбивця.

В автомобілі затриманих поліція знайшла модифікований пістолет, з якого стріляли у де Вріса. У розпорядженні обвинувачення є сліди ДНК підозрюваних, взяті з місця злочину. Є також записи камер відеоспостереження і текстові повідомлення, що надійшли з невідомого, зашифрованого номера. "Я закінчу це" - таким було одне з повідомлень безпосередньо перед вбивством.

Імовірний вбивця досі не сказав жодного слова. А його можливий польський подільник заперечує, що причетний до вбивства. Мало хто у Нідерландах сумнівається, що на лаві підсудних лише імовірні виконавці. А замовники можуть уникнути покарання.

Судові засідання проходять за безпрецедентних заходів безпеки

Чи є замовниками "янголи смерті"?

Від самого початку слідства у злочині багато хто підозрював "янголів смерті" - сумнозвісну банду наркоторгівців. Очільник цієї банди - Рідуан Таґі - вже два роки перебуває на лаві підсудних за підозрою у вбивствах. Таґі, як вважають правоохоронці, є одним з найбільших торгівців кокаїном

У Європі. Вважають, що він організовував ввезення кокаїну через порти Роттердама і Антверпена. "Таґі замовляє вбивства, немов каву", - писала після його арешту 2019 року газета Algemeen Dagblad. Вважається, що Таґі керує своєю бандою і перебуваючи у в'язниці.

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Нідерланди і Бельгія - центри наркоторгівлі

Бельгія і Нідерланди, згідно з актуальним звітом Європолу, є провідними перевалочними базами нарокоторгівців у Європі. 65 відсотків поставок кокаїну на континент проходять крізь порти у Роттердамі і Антверпені, вважають правоохоронці. Торік були конфісковані рекордні обсяги білого порошку - 240 тонн. Бельгія і Нідерланди перебувають, відповідно, на п'ятому і шостому місцях світової статистики наркоторгівлі.

Кокаїн ховають де завгодно - від контейнерів з джинсами до ящиків з бананами і навіть у пральних машинах. Нерідко злочинна діяльність покривається у портах - за допомогою корупції і залякування. Після успішної контрабанди наркотиків злочинна діяльність переходить у наступну фазу - відмивання грошей.

Вбивство де Вріса сколихнуло суспільство

В іншому судовому процесі проти учасників наркосиндикатів у Нідерландах спливали, зокрема, списки співробітників портів і митників, які мали стати об'єктами вербування з боку злочинців. Зазначається, що простий водій крану може легко заробити 100 тисяч євро лише за те, що у потрібний момент підмінить контейнер з контрабандою на інший.

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20 мільярдів євро на рік

Корупція, своєю чергою, має наслідком і насильство. "Відкрите насильство мафіозних груп нагадує терористичну діяльність", - зазначає бельгійський прокурор Фредерік ван Леев. Відкриті кордони всередині ЄС, зазначає він, полегшують справу наркоторгівцям.

Для влади Нідерландів вбивство журналіста Петера де Вріса залишається викликом, на який поки немає повноцінної відповіді. "Мокро-мафія", як тут називають банди марокканського походження, повною мірою продовжують свій надприбутковий наркобізнес.

Політики у Нідерландах надто довго заплющували очі на зростання наркозлочинності, констатують критики. Після вбивства Петера де Вріса, за словами скептиків, мало що змінилося. Хіба що уряд виділив правоохоронцям на посилення боротьби з наркоторгівлею пів мільярда євро. За оцінками експертів, обсяг торгівлі кокаїном, героїном і синтетичними наркотиками у Нідерландах становить близько 20 мільярдів євро на рік. Впоратися з таким викликом буде непросто.