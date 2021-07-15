У Нідерландах після нападу помер журналіст Петер Р. де Вріс

Один із найвідоміших у Нідерландах журналістів, кримінальний репортер Петер Р. де Вріс, на якого напали 6 липня, помер у лікарні. Про це повідомляють нідерландські ЗМІ з посиланням на заяву родини журналіста, яку оприлюднили в четвер, 15 липня.

"Петер боровся до кінця, але не був у змозі виграти цю боротьбу", - цитує заяву родини видання RTL, із яким регулярно співпрацював де Вріс. Він помер в оточенні близьких людей, ідеться в заяві.

У журналіста стріляли в центрі Амстердама

У 64-річного де Вріса стріляли ввечері 6 липня в центрі Амстердама після його участі в телепрограмі. Напад шокував Нідерланди. Цій країні не притаманні такі атаки на журналістів.

Де Вріса давно вважали ймовірною мішенню злочинців, про яких він писав. Останнім часом журналіст був радником і довіреною особою свідка у масштабній справі щодо Рідуана Тагі, якого називають ватажком кримінальної банди. Поліція характеризує Тагі як "машину для вбивств".

За підозрою у скоєнні нападу затримано двох осіб - 21-річного громадянина Нідерландів, який, як вважають у поліції, стріляв у журналіста, та 35-річного громадянина Польщі, який мешкає в Нідерландах і який, за даними поліції, кермував автомобілем, на якому підозрювані намагалися втекти з місця злочину. Поліція поки не висловлювала жодних версій щодо мотивів нападників, передає dpa.

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Король Нідерландів Віллем-Олександр минулого тижня назвав атаку на де Вріса "нападом на журналістику, наріжний камінь нашої правової держави і, отже, нападом на верховенство права".

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила минулого тижня в Європарламенті, що журналісти, які розслідують потенційні зловживання владою, "є не загрозою, а перевагою для наших демократій та наших суспільств".