"Боягузливий і підлий напад": політики і журналісти про замах на репортера в Амстердамі

Кілька пострілів посеред вулиці, один з них у голову - напад на кримінального репортера де Вріса шокував і викликав різкий осуд не лише в Нідерландах. Дії нападників засудили політики, а також журналістські організації.
Напад на відомого нідерландського журналіста Петера Р. де Вріса різко засудили керівники органів Європейського Союзу. У середу, 7 липня, голова Ради ЄС Шарль Мішель під час виступу в Європарламенті заявив, що ідеться не тільки про напад на саму журналістику, а й "на наші фундаментальні цінності". Він також висловив слова підтримки рідним і близькими потерпілого. Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) також запевнила під час пленарного засідання, що її думки й солідарність із постраждалим журналістом. Так само голова Європарламенту Давид Сассолі написав в Twitter, що напади на журналістів - це напади "на всіх нас". За його словами, ЗМІ - основа демократії.
Король Нідерландів Віллем-Олександр, перебуваючи з державним візитом в Німеччині, назвав цей злочин нападом на "наш конституційний лад". Зазвичай, королівська сім'я не коментує щоденні події. Той факт, що король висловився щодо цього злочину, можна розцінювати як свідчення важливості журналіста в Нідерландах.
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Уряд Німеччини теж найрішучішим чином засудив напад на журналіста, назвавши його боягузливим і підлим.
Водночас голова Спілки німецьких журналістів (DJV) Франк Юбералль (Frank Überall) розцінив цей злочин як цілеспрямовану спробу залякати журналістів, які висвітлюють організовану злочинність. "Від імені всіх 30 тисяч членів DJV я від щирого серця бажаю Вам якнайшвидшого і повного одужання після підлого нападу", - запевнив Юбералль.
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Напад на медійника також рішуче засудили у спільній заяві Міжнародна і Європейська федерації журналістів, назвавши його новим трагічним ударом по свободі преси в Європі. А організація "Репортери без кордонів" закликала негайно надати роз'яснення щодо замаху.
Як повідомлялося, ввечері 6 липня в центрі Амстердама було скоєно зухвалий напад на одного з найвідоміших у Нідерландах журналістів, кримінального репортера Петера Р. де Вріса. Невідомі розстріляли журналіста невдовзі після його участі у телевізійному шоу, зараз за життя репортера борються лікарі.
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У поліції повідомили про затримання кількох підозрюваних у скоєнні злочину, "включаючи можливого стрілка", двох з них було затримано в автомобілі на відстані близько 50 кілометрів південніше Амстердама. Про ймовірні мотиви нападників не повідомляється.
64-річного де Вріса давно вважали ймовірною мішенню для представників кримінального світу, на якому він і спеціалізувався у своїй журналістській діяльності. Останнім часом він, зокрема, виступав радником та довіреною особою головного свідка у масштабній справі щодо Рідуана Тагі, який вважається главою кримінальної банди та якого у поліції характеризують як "машину для вбивств".
В.о. прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте назвав напад на журналіста "шокуючим та немислимим".
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