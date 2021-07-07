"Боягузливий і підлий напад": політики і журналісти про замах на репортера в Амстердамі

Напад на відомого нідерландського журналіста Петера Р. де Вріса різко засудили керівники органів Європейського Союзу. У середу, 7 липня, голова Ради ЄС Шарль Мішель під час виступу в Європарламенті заявив, що ідеться не тільки про напад на саму журналістику, а й "на наші фундаментальні цінності". Він також висловив слова підтримки рідним і близькими потерпілого. Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) також запевнила під час пленарного засідання, що її думки й солідарність із постраждалим журналістом. Так само голова Європарламенту Давид Сассолі написав в Twitter, що напади на журналістів - це напади "на всіх нас". За його словами, ЗМІ - основа демократії.

Королівський дім також відреагував

Король Нідерландів Віллем-Олександр, перебуваючи з державним візитом в Німеччині, назвав цей злочин нападом на "наш конституційний лад". Зазвичай, королівська сім'я не коментує щоденні події. Той факт, що король висловився щодо цього злочину, можна розцінювати як свідчення важливості журналіста в Нідерландах.

Читайте також: Суд у Словаччині скасував виправдальні вироки в справі Куціяка

Уряд Німеччини теж найрішучішим чином засудив напад на журналіста, назвавши його боягузливим і підлим.

DJV: Цілеспрямована спроба залякати журналістів

Водночас голова Спілки німецьких журналістів (DJV) Франк Юбералль (Frank Überall) розцінив цей злочин як цілеспрямовану спробу залякати журналістів, які висвітлюють організовану злочинність. "Від імені всіх 30 тисяч членів DJV я від щирого серця бажаю Вам якнайшвидшого і повного одужання після підлого нападу", - запевнив Юбералль.

Читайте також: Вбивство журналістки на Мальті: підозрюваному бізнесмену висунули обвинувачення

Напад на медійника також рішуче засудили у спільній заяві Міжнародна і Європейська федерації журналістів, назвавши його новим трагічним ударом по свободі преси в Європі. А організація "Репортери без кордонів" закликала негайно надати роз'яснення щодо замаху.

Розстріляли в центрі Амстердама

Як повідомлялося, ввечері 6 липня в центрі Амстердама було скоєно зухвалий напад на одного з найвідоміших у Нідерландах журналістів, кримінального репортера Петера Р. де Вріса. Невідомі розстріляли журналіста невдовзі після його участі у телевізійному шоу, зараз за життя репортера борються лікарі.

Читайте також: Помер побитий у Черкасах журналіст Вадим Комаров

У поліції повідомили про затримання кількох підозрюваних у скоєнні злочину, "включаючи можливого стрілка", двох з них було затримано в автомобілі на відстані близько 50 кілометрів південніше Амстердама. Про ймовірні мотиви нападників не повідомляється.

64-річного де Вріса давно вважали ймовірною мішенню для представників кримінального світу, на якому він і спеціалізувався у своїй журналістській діяльності. Останнім часом він, зокрема, виступав радником та довіреною особою головного свідка у масштабній справі щодо Рідуана Тагі, який вважається главою кримінальної банди та якого у поліції характеризують як "машину для вбивств".

В.о. прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте назвав напад на журналіста "шокуючим та немислимим".

Читайте також: Журналісти в Україні: хто викриває, той ризикує життям