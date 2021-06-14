Нідерланди шокував напад на відомого журналіста

У центрі Амстердама ввечері у вівторок, 6 липня, було скоєно зухвалий напад на одного з найвідоміших у Нідерландах журналіста, кримінального репортера Петера Р. де Вріса. Невідомі розстріляли журналіста невдовзі після його участі у телевізійному шоу, зараз за життя репортера борються лікарі.

Цей злочин шокував країну, для якої нехарактерні подібні напади на представників ЗМІ. "Петер Р. де Вріс є для усіх нас національним героєм, надвичайно сміливим журналістом, який невтомно шукає справедливості", - заявила, коментуючи напад, мерка Амстердама Фемке Халсема, цитує інформагенція AP. "Сьогодні справедливість у нашій країні - десь далеко. Вчинено брутальний, боягузливий злочин", - додала вона.

Петер Р. де Фріз

В.о. прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте назвав напад на журналіста "шокуючим та немислимим". "Напад на сміливого журналіста є також нападом на вільну журналістику, яка є життєвого необхідною для нашої демократії, для нашої конституційної держави, для нашого суспільства", - наголосив політик.

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У поліції повідомили про затримання трьох підозрюваних у скоєнні злочину, "включаючи можливого стрілка", двох з них було затримано в автомобілі на відстані близько 50 кілометрів південніше Амстердама. Про ймовірні мотиви нападників не повідомляється.

64-річного де Вріса давно вважали ймовірною мішенню для представників кримінального світу, на яких він і спеціалізувався у своїй журналістській діяльності. Останнім часом він, зокрема, виступав радником та довіреною особою свідка у масштабній справі щодо Рідуана Тагі, який вважається главою кримінальної банди та якого у поліції характеризують як "машину для вбивств".

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