У Німеччині суттєво скоротилася кількість квартирних крадіжок

Число квартирних крадіжок у Німеччині в 2021 році було на 27,7 відсотка нижче, ніж за 2020 рік, і становило 54 236 випадків. Про це у неділю, 3 квітня, повідомляє тижневик Welt am Sonntag (WamS) із посиланням на звіт поліції зі статистикою кримінальних злочинів за 2021 рік. Журналісти змогли ознайомитись із цим документом ще до його офіційного оприлюднення, запланованого на 5 квітня.

Зазначається, що причиною скорочення кількості цього виду крадіжок стала пандемія COVID-19, під час якої співробітники багатьох фірм перейшли на режим віддаленої роботи і стали рідше залишати свою оселю. До того ж, зловмисникам в умовах пандемії стало важче кочувати країною. Тим часом саме на рахунку таких "зламників, що подорожують", за даними поліції, в 2021 році виявилася більша частина нерозкритих злочинів. Спіймати злочинців вдалося лише у 19,5 відсотка випадків, випливає з доповіді.

Згідно зі звітом, у 2021 році в Німеччині скоротилася і кількість крадіжок автомобілів та велосипедів: знову ж таки тому, що зловмисникам рідше випадала нагода піти на це. Тим часом кількість кіберзлочинів у 2021 році порівняно з попереднім роком зросла на 12,1 відсотка, сягнувши 146 363 випадків. У документі пояснюється, що через локдауни люди частіше залишалися вдома та користувалися інтернетом, наприклад, для відеоконференцій чи нарад. Імовірно, справжнє число кіберзлочинів значно вище за офіційні дані.