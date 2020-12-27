Поліція ФРН: У 2020 році знизилась кількість квартирних крадіжок

Протягом 2020 року в Німеччині поліцією зареєстровано 5,31 мільйона злочинів, свідчать статистичні дані, оприлюднені Федеральною кримінальною службою (ФКС) у четвер, 15 квітня. Це на 2,3 відсотка менше, ніж у попередньому році, зазначає dpa.

58,4 відсотка правопорушень були розкриті у 2020 році, при цьому найбільший відсоток розкритих злочинів був у випадках вбивств, шахрайств та безквиткового проїзду у громадському транспорті (безквитковий проїзд у ФРН вважається злочином у ФРН при повторному вчиненні. - Ред.). Водночас найнижчу квоту розкриття мали квартирні крадіжки та угон велосипедів.

За даними поліцейської статистики, у 2020 році було вчинено на 14 відсотків менше квартирних крадіжок, ніж у попередньому році. Зафіксовано також зниження кількості кишенькових злодійств. Як зазначають оглядачі, це пов'язано із запровадженими обмеженнями через пандемію COVID-19 та перебуванням людей удома, зокрема на дистанційному навчанні чи роботі.

Водночас у 2020 році збільшилась кількість злочинів, пов'язаних з домашнім насильством. Майже на 7 відсотків у порівнянні з попереднім роком зросла і кількість сексуальних злочинів стосовно дітей - таких у 2020 році в Німеччині було зареєстровано 14,6 тисячі. Крім того, протягом минулого року зареєстровано 26,7 тисячі злочинів, пов'язаних з розповсюдженням дитячої порнографії, що на майже 54 відсотки більше, ніж у 2019 році.

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Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) наголосив, що cуттєве зростання викриттів таких злочинів минулого року пов'язане з інтенсифікацією співпраці на міжнародному рівні, зокрема з правоохоронцями США. "Зараз ми отримуємо набагато більше повідомлень, ніж раніше (...) і викриваємо те, що раніше було в тіні", - пояснив міністр.