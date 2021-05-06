Крадіжка велосипедів у ФРН: страховики виплатили у 2020 році рекордні суми

Обсяг страхових виплат у зв'язку з крадіжкою велосипедів в Німеччині у 2020 році сягнув рекордного рівня. Про це у четвер, 6 травня, повідомила Спілка німецьких страховиків (Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV). За даними страховиків, минулого року на території Німеччини вкрали 145 тисяч велосипедів, що були застраховані.

Читайте також: Чому німецькі водії бояться велосипедистів?

Незважаючи на те, що у 2019 році викрали на 5 тисяч застрахованих велосипедів менше, сума відшкодувань залишилася на тому ж рівні - 110 мільйонів євро.

"Цим пояснюється тренд, який триває уже кілька років: крадуть дедалі більше дорогих велосипедів. У 2020 році середня сума страхового відшкодування - 730 євро - сягнула рекордного рівня. У попередньому році вона становла 720 євро, а ще десять років тому - 400 євро", - пояснили у DGV.

Успіх електровелосипедів, ймовірно, збільшить суму страхових відшкодувань у майбутньому, додали в об'єднанні.

Зниження кількості крадіжок у DGV пояснили тим, що в часи пандемії більше людей перебували вдома та менше залишали велосипеди без нагляду.

Загалом, за даними німецької поліції, у 2020 році на території ФРН викрали майже 261 тисячу велосипедів, чим завдано збитків на 199,3 мільйона євро. У Федеральній кримінальній службі Німеччини на запит DW підтвердили, що останніми роками у поліції реєструють менше крадіжок велосипедів. Так, у 2019 році були викрадено 277,9 тисячі велосипедів. Утім, оскільки багато людей не заявляють про крадіжку їхніх велосипедів до поліції, вважається, що реальна число викрадених у Німеччині велосипедів є значно вищим.

Читайте також: Купуємо велосипед: експертиза з Німеччини

За даними статистичної служби Німеччини, у 2020 році німці володіли загалом 79,1 мільйона велосипедів.

Дивитись відео 02:49 Поділитись Переваги і недоліки велосипедного буму в Берліні (27.10.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kVXh Переваги і недоліки велосипедного буму в Берліні (27.10.2020)