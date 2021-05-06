Крадіжка велосипедів у ФРН: страховики виплатили у 2020 році рекордні суми
З понад 260 тисяч велосипедів, викрадених у Німеччині в 2020 році, застрахованими були 145 тисяч. У середньому страховики відшкодували 730 євро за велосипед.
Обсяг страхових виплат у зв'язку з крадіжкою велосипедів в Німеччині у 2020 році сягнув рекордного рівня. Про це у четвер, 6 травня, повідомила Спілка німецьких страховиків (Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV). За даними страховиків, минулого року на території Німеччини вкрали 145 тисяч велосипедів, що були застраховані.
Незважаючи на те, що у 2019 році викрали на 5 тисяч застрахованих велосипедів менше, сума відшкодувань залишилася на тому ж рівні - 110 мільйонів євро.
"Цим пояснюється тренд, який триває уже кілька років: крадуть дедалі більше дорогих велосипедів. У 2020 році середня сума страхового відшкодування - 730 євро - сягнула рекордного рівня. У попередньому році вона становла 720 євро, а ще десять років тому - 400 євро", - пояснили у DGV.
Успіх електровелосипедів, ймовірно, збільшить суму страхових відшкодувань у майбутньому, додали в об'єднанні.
Загалом, за даними німецької поліції, у 2020 році на території ФРН викрали майже 261 тисячу велосипедів, чим завдано збитків на 199,3 мільйона євро. У Федеральній кримінальній службі Німеччини на запит DW підтвердили, що останніми роками у поліції реєструють менше крадіжок велосипедів. Так, у 2019 році були викрадено 277,9 тисячі велосипедів. Утім, оскільки багато людей не заявляють про крадіжку їхніх велосипедів до поліції, вважається, що реальна число викрадених у Німеччині велосипедів є значно вищим.
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Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
Велосипедний туризм
Загальнонімецький велосипедний клуб (ADFC) - німецька громадська організація, яка налічує близько 160 тисяч членів. Щороку цей клуб проводить опитування, щоб визначити найпопулярніші багатоденні веломаршрути в країні. Згідно з даними ADFC, в 2016 році кількість мешканців Німеччини, які подорожують велосипедом зросла на 16 відсотків до 5,2 мільйонів чоловік.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
Топ-10
Пропонуємо вашій увазі першу десятку найпопулярніших велосипедних маршрутів в Німеччині, яку опубліковано в березні 2017 року. Друге та четверте місце поділяють по 2 маршрути, тому у списку їх виявилось дванадцять. Зазначимо, що лідер рейтингу утримує перше місце вже тринадцятий рік поспіль. Партнером дослідження виступила фірма з прокату електричних велосипедів Travelbike.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
1. Ельбський маршрут
Ельбський маршрут - Elberadweg. Довжина: 1220 км. Починається на курорті Шпиндлерув-Млин в Чехії. Закінчується в німецькому місті Куксгафен, де Ельба впадає в Північне море. Пам'ятки і міста: Саксонська Швейцарія, Дрезден, Мейсен, Торгау, Віттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
2. Везерський маршрут
Везерський маршрут - Weserradweg. Довжина: 515 км. Починається в Нижній Саксонії в місті Ганноверш-Мюнден на місці злиття річок Верра і Фульда, які утворюють Везер. Веде до місця впадіння в Північне море близько Бремергафена і далі доходить до Куксгафена. Пам'ятки і міста: архітектурні пам'ятки везерского ренесансу, Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфаліка, Мінден, Бремен.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
2. Рурський маршрут
Рурський маршрут - RuhrtalRadweg. Довжина: 230 км. Починається біля витоку річки Рур у місті Вінтерберг, проходить в Рурській області в землі Північний Рейн - Вестфалія і закінчується в Дуйсбурзі, де Рур впадає в Рейн. Пам'ятки і міста: промислові пам'ятники - шахта "Цольферайн" в Ессені та інші; Ізерлон, Дортмунд, Віттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
3. Рейнський маршрут
Рейнський маршрут - Rheinradweg. Довжина: близько 1230 км, з них Німеччиною - близько 980 км. Проходить через п'ять країн - від витоку в Швейцарських Альпах до гирла в Нідерландах. Пам'ятки і міста в Німеччині: замки на Середньому Рейні, скеля Лорелей, собори в Шпаєрі, Вормсі та Кельні; Майнц, Бінген, Карлсруе, Обервезель, Кобленц, Бонн, Дюссельдорф, Ксантен.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
4. Дунайський маршрут
Дунайський маршрут - Donauradweg. Довжина: 2850 км,з них Німеччиною - близько 600 км. Починається в німецькому місті Донауешінген в землі Баден-Вюртемберг, також проходить Баварією, закінчується в дельті Дунаю. Пам'ятки і міста в Німеччині: замок Зігмаринген, біосферний заповідник Швабський Альб; Донауверт, Інгольштадт, Регенсбург, Пасау.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
4. Балтійський маршрут
Балтійський маршрут - Ostseeküsten-Radweg, він же - Ганзейський маршрут. Довжина: 7980 км через дев`ять країн в Балтійському морі, Німеччиною - 1095 км. В Німеччині маршрут починається у Фленсбурзі на датському кордоні і веде до польського кордону - курорту Альбек на Узедомі.Пам'ятки і міста: пам'ятники Всесвітньої спадщини в Вісмарі і Штральзунді, Рюген; Кіль, Травемюнде, Ґрайфсвальд.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
5. Майнський маршрут
Майнський маршрут - MainRadweg. Довжина: близько 600 км. Починається в баварському Бишофсгрюне біля витоку річки Вайсер-Майн - правою притокою Майна. Закінчується в Майнці, де ця річка впадає в Рейн. Пам'ятки і міста: пам'ятники Всесвітньої спадщини в Байрейті, Бамберзі та Вюрцбурзі; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майні.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
6. Мозельський маршрут
Мозельський маршрут - Mosel-Radweg. Довжина: 239 км. Частина міжнародного маршруту Velo Tour Moselle. Починається на французькому кордоні в комуні Перль. Закінчується в Кобленці на місці впадіння Мозеля в Рейн. Пам'ятки і міста: пам'ятники Всесвітньої спадщини в Трірі, виноробні села, замок в Кохемі; Бернкастель-Кус - батьківщина філософа Миколи Кузанського, Трабен-Трарбах.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
7. Боденський маршрут
Боденський маршрут - Bodensee-Radweg. Довжина: близько 260 кілометрів. Прокладений навколо Боденського озера Німеччиною, Швейцарією та Австрією. Починається і закінчується в Констанці. Пам'ятки і міста в Німеччині: пам'ятники Всесвітньої спадщини в Унтерульдингені і на острові Райхенау, квітковий острів Майнау, численні пам'ятники бароко; Ліндау, Фрідріхсгафен, Мерсбург.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
8. Альтмюльский маршрут
Альтмюльський маршрут - Altmühltal-Radweg. Довжина: близько 250 км. Починається в баварському фахверковому місті Ротенбург-об-дер-Таубер. Закінчується у Кельгаймі, де річка Альтмюль впадає в Дунай. Пам'ятки і міста: природний парк Долина річки Альтмюль, Карлсґрабен - залишки каналу між системами Рейну і Дунаю часів Карла Великого, скелі "12 апостолів"; Тройхтлінген, Айхштетт.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
9. Баварський озерний маршрут
Баварський озерний маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Довжина: 418 км. Починається в Ліндау на Боденскому озері і закінчується у Шенай на Кеніґзее. Пам'ятки, міста і громади: замки Нойшванштайн і Хоеншвангау, церква Св. Варфоломія на Кеніґсзее, будинок-музей Кандинського і Мюнстер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кімзее, Траунштайн.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
10. Маршрут Одер-Нейсе
Маршрут Одер-Нейсе - Oder-Neiße-Radweg. Довжина: 630 км. Починається біля витоку річки Ниса-Лужіцка (Нейсе) в Чехії. Закінчується в Альбеку на острові Узедом. Веде уздовж Нейсе, далі по Одеру вздовж польського кордону. Пам'ятки і міста: пам'ятник Всесвітньої спадщини - парк Бад-Мускау, Старе місто в Герліці; Циттау, Франкфурт-на-Одері.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
Популярні регіони
За результатами опитування також були названі найпопулярніші регіони Німеччини для подорожі велосипедами. У першій п'ятірці опинилися Баварія (1), Мюнстерланд (2), Боденське озеро (3), узбережжя Балтійського моря(4), Баден-Вюртемберг (4), Рурська область (4) і Північний Рейн - Вестфалія (5).