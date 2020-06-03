Велобум на тлі коронавірусу: як в ЄС стимулюють придбання ровера

Коли ООН навесні 2018 року започаткувала відзначення 3 червня Всесвітнього дня велосипеда, ніхто не міг припустити, що потужний імпульс подальшому поширенню на планеті цього екологічного виду транспорту дасть смертельно небезпечний вірус.

Але сталось саме так: тренд до дедалі більшого використання велосипедів у великих містах, який давно намітився, різко прискорила пандемія COVID-19. Вона породила страх заразитися в громадському транспорті, особливо в години пік дорогою на роботу або додому, і спонукала багатьох пересуватися на двоколісному транспорті під відкритим небом. Принаймні саме так відбулось в Європі, включаючи і ті країни, широкі верстви населення яких досі швидше захоплено стежили за велогонками, ніж із задоволенням самі крутили педалі.

Італія: субсидії у 500 євро жителям середніх і великих міст

Якщо в Німеччині заговорили про велосипедний "мінібум", то в Італії йдеться про "революцію", повідомляє з Рима німецька інформаційна агенція dpa. На вулицях італійських міст після зняття карантину в травні несподівано з'явилась велика кількість велосипедистів, а в магазини з продажу велосипедів наплинули покупці. "Такої зміни настроїв я ще не бачив", - радіє Алессандро Турс, президент загальнонаціональної федерації любителів велосипеда Fiab.

При цьому уряд країни готовий підтримати нове захоплення своїх співвітчизників сумою в 120 мільйонів євро. Жителям міст з населенням понад 50 тисяч осіб обіцяна при купівлі велосипеда компенсація 60-ти відсотків його вартості, максимум 500 євро.

Щоправда, програма ще не запрацювала повною мірою, оскільки не готовий сайт, на якому можна буде зареєструватися і перед походом в магазин отримати ваучер, який дає право на негайну знижку. Тому в найближчі два-три місяці, вважає видання Der Spiegel, італійцям доведеться спочатку викладати повну суму, а потім надавати владі чек і чекати на повернення частини витрачених на велосипед коштів. Але багатьох покупців цей менш зручний варіант явно не бентежить.

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У статті під заголовком "Батьківщина Ferrari стає велосипедною країною" німецьке видання наводить як приклади тримільйонний Рим і провінційний Форлі: в обох містах в спеціалізованих магазинах розкуплені майже всі велосипеди. А агенція dpa цитує газету La Repubblica, в якій торговці з Мілана з радістю і здивуванням розповідають про нових клієнтів, яким раніше і на думку не спало б сісти на велосипед.

Франція: 50 євро знижка при ремонті велосипеда

Тим часом у сусідній Франції система надання знижок вже запрацювала. Щоправда, тут стимулюють не купівлю нового, а ремонт вже наявного велосипеда, який давно вже, можливо, простоює в підвалі або коморі. Майстерні, які беруть участь у програмі, знижують клієнту рахунок на 50 євро, які їм потім повертає уряд.

До того ж 1 червня Париж запустив антикризову програму щодо підтримки автопрому, в рамках якої можна отримати субсидії на покупку не тільки, наприклад, електричного автомобіля, але і електричного велосипеда. У 2017 році у Франції вже діяла подібна програма стимулювання попиту на електровелосипеди.

Тож цілком можливо, що незабаром до таких велосипедних держав, як Нідерланди, Данія, Угорщина, Швеція, Фінляндія, приєднаються Італія і Франція. Принаймні в Мілані вже до вересня мають намір прокласти 25 кілометрів нових велосипедних доріжок. А влада Рима заговорила навіть про 150 кілометрів.

Німеччина: наплив відвідувачів після відкриття магазинів

Зазвичай великим є й ринок велосипедів у Німеччині. Однак і тут зараз спостерігається велосипедний мінібум, який теж значною мірою пов'язаний з коронавірусом. Опитування свідчать, що багато німців цілеспрямовано скорочують користування громадським транспортом через побоювання заразитися або відчуття дискомфорту через необхідність одягати маску. Замість цього респонденти частіше їздять на автомобілі, ходять пішки або сідають на велосипед.

"Ми спостерігаємо зараз в магазинах велосипедів значний наплив покупців. Не хочу казати, що велосипед виграв від нинішньої кризи, але можу констатувати, що він переживає зараз абсолютно особливий момент", - говорить Давід Айзенберґер (David Eisenberger), який відповідає за маркетинг і зв'язки з громадськістю в промисловому союзі ZIV, що об'єднує близько 100 виробників велосипедів та їх постачальників.

За його словами, в магазинах зараз багато не лише постійних клієнтів, яким через карантин довелося відкласти чергову заплановану покупку, але і тих, хто тепер заново відкриває для себе цей транспортний засіб. Це видно, зокрема, із помітного зростання попиту на прості моделі для новачків за ціною приблизно 300 євро. Великим попит є також і на дитячі велосипеди.

"Ніколи не забуду той понеділок, коли ми знову відкрилися, - розповів DW власник магазину велосипедів в Кельні Radlager Крістоф Гопп (Christoph Hopp) про перший день роботи після карантину. - Враження було, ніби прорвало греблю". У травні наплив відвідувачів був, як він висловився, "просто божевільний".

Нові велосипедні доріжки і парковки в німецьких містах

При цьому Німеччина велосипедистів фінансово (принаймні поки що) ніяк не підтримує - на відміну від Італії, Франції або, скажімо, Литви, де при утилізації старого автомобіля в рамках програми на загальну суму у п'ять мільйонів євро можна отримати зараз субсидії на покупку нового транспортного засобу, зокрема, звичайних або електричних велосипедів. У ФРН підвищений попит стимулюють інші фактори, наприклад, значне поліпшення умов для пересування в містах.

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Так, в тому ж Кельні в останні роки значно розширили велосипедні доріжки, зокрема й на центральних вулицях міста. В іншому німецькому мільйоннику, Гамбурзі, в рамках щойно узгодженої програми звільнення від автомобілів центру міста і пріоритетного розвитку громадського транспорту ухвалено рішення поруч з його зупинками спорудити парковки для 40 тисяч велосипедів.

Пільгові умови в терміновому порядку надала велосипедистам влада Берліна. Після того, як жителі чотирьохмільйонного міста через коронавірус різко скоротили поїздки на громадському транспорті і в масовому порядку пересіли на велосипеди, на багатьох найважливіших магістралях з'явилася тимчасова розмітка. Вона потіснила автомобілі, щоб забезпечити більшій кількості велосипедистів можливість зберігати на доріжках соціальну дистанцію.

Велосипедна галузь ФРН заробила 4,2 мільярда євро

Досить імовірно, що значну частину цієї тимчасової розмітки перетворять потім в постійну, оскільки Берлін і без того взяв курс на обмеження автомобільних потоків. Хоча без наполегливої ​​боротьби "здавати міста" велосипедистам та екологам німецькі автомобілісти і автомобільна промисловість Німеччини з їхніми потужними лобістськими організаціями, звичайно ж, не захочуть.

Однак вплив велосипедної галузі, яка швидко набирає силу, теж не варто недооцінювати. У Німеччині наразі близько 280 тисяч осіб займаються виробництвом, продажем і ремонтом велосипедів. На їх купівлю жителі країни витратили в 2019 році 4,2 ​​мільярда євро - на 34 відсотки більше, ніж роком раніше. Таке значне збільшення виручки пояснюється, перш за все, популярністю електровелосипедів, що зростає.

Пізнати Європу велосипедом Уздовж узбережжя Атлантики Маршрут Eurovelo 1 (EV 1) простягується на 8186 кілометрів і з'єднує найпівнічнішу та найпівденнішу точки Європи - мис Нордкап у Норвегії та селище Сагреш у Португалії (на фото) відповідно. Звідси у Середньовіччі починали свої подорожжі назустріч горизонту мореплавці-першовідкривачі. Веломандрікам же краще сконцентрувати погляд на береговій лінії зі скелями, фіордами, дюнами та затишними пляжами.

Пізнати Європу велосипедом Від Атлантики до Чорного моря EV 6 - маршрут, який проходить із Заходу на Схід уздовж шести рік. Його загальна протяжність 3653 кілометри, він проходить через десять країн. Відправна точна маршруту - місто Нант у Франції, де річка Луара впадає в Атлантику. Після цього він іде вздовж Дунаю аж до місця у Румунії, де він впадає у Чорне море. Долина Луари з її пишними замками занесена до Світової спадщини ЮНЕСКО з 2000 року.

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Пізнати Європу велосипедом "Столичний" маршрут Сім країн і стільки ж столиць – від Ірландії до Росії. Поки щось більша частина маршруту - лише мрія. Особливо ті ділянки шляху загальною протяжністю в 5500 кілометрів, які проходять через Польщу, Білорусь та Росію. Але початок вже є: відправна точка - місто Голуей в Ірландії. Звідти велосипедисти можуть поїхати до Лондона через Бристоль на півдні Англії. На шляху доведеться скористатися паромом..

Пізнати Європу велосипедом Дорогою франків Понад тисячу років тому Сігерік Серйозний, архієпископ кентерберійський, їхав з Великобританії до Рима, аби особисто від Папи отримати свій паліум - символ влади. Цей шлях називають дорогою франків. Ним можна проїхати й на велосипеді - у рамках маршруту EV 5. Особливо вражає ділянка, яка проходить крізь Альпи - з Базеля у Швейцарії до Італії через високогірний перевал Святого Готтарда.

Пізнати Європу велосипедом Від Рейну до Північного моря Веломаршрут EV 15 починається у витоках Рейну в Швейцарських Альпах і простягається на 1230 кілометрів уздовж цієї однієї з найголовніших річок Європи. Від простягається від незайманих луків у верхів'ях, черед долину Середнього Рейну з його романтичними замками, повз промислові об'єкти Рурської області аж до самого гірла у Північному морі в місті Роттердам у Нідерландах.

Пізнати Європу велосипедом Балтійським узбережжям... Навколо Балтійського моря через десять країн. Відправною і кінцевою точкою маршруту EV 10 загальною протяжністю 7980 кілометрів є Санкт-Петербург у Росії. Подорож цим шляхом дасть змогу ближче познайомитися з історією "ганзейських міст", що входили в Любецьку унію, середньовічне торгівельне об'єднання, яке формально проіснувало до 17 століття. У Німеччині це міста Вісмар та Штральзунд (на фото).

Пізнати Європу велосипедом ...і вздовж узбережжя Північного моря Маршрут EV 12 проходить узбережжям Північного моря через сім країн. Найдовша ділянка шляху пролягає у Шотландії. Ця місцевість - суцільна природа: повз річки та скелясті береги і затишні долини маршрут веде крізь "зелене серце" Шотландії - Північношотландське нагір'я, або ж Хайленд. Транспорту тут особливо не зустрінеш навіть на звичайних автодорогах. А це - рай для кожного велотуриста.

Пізнати Європу велосипедом Середземноморський шлях Теплий клімат Середземного моря супроводжуватиме велосипедистів, чий вибір зупиниться на маршруті EV 8. Він простягається на 5888 кілометрів з Кадіса в Іспанії аж до Кіпру. Потонуле в промінях сонця узбережжя та затишні бухти чергуються на шляху величезними мегаполісами, серед яких Барселона, Монако та Венеція (на фото). Малорозвідані узбережжя Чорногорії та Албанії - також на карті маршруту.

Пізнати Європу велосипедом Вздовж привиду "залізної завіси" "Залізна завіса" простягалась на 7000 кілометрів всією Європою та за часів тоталітарних комуністичних режимів у Східній Європі розділяла континент на Схід та Захід, від Баренцового до Чорного моря. Історію розколу та возз'єднання Європи можна відчути на дотик, проїхавшись маршрутом EV 13. Колишні сторожові вежі та прикордонні споруди разом із меморіальними комплексами говорять самі за себе. Автор: Анн Термеш

