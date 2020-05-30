 Коронавірус: у світі понад 6 мільйонів інфікованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2020

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Новини

Коронавірус: у світі понад 6 мільйонів інфікованих

Від початку пандемії COVID-19 зареєстровано більше шести мільйонів заражень коронавірусом у світі. Одужали від коронавірусної хвороби понад 2,5 мільйона людей.

Відділення реанімації у лікарні в Чикаґо, США

Відділення реанімації у лікарні в Чикаґо, США

Станом на ранок неділі, 31 травня, у світі зареєстровано понад шість мільйонів випадків зараження коронавірусом. Від хвороби COVID-19, яку цей вірус викликає, одужали більше 2,5 мільйона осіб, загинули - майже 370 тисяч людей. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США). 

США залишаються лідером за кількістю інфікувань та смертей від СOVID-19 у світі. Згідно з офіційною статистикою, загалом у Сполучених Штатах зареєстрували більше 1,7 мільйона інфікованих коронавірусом людей. З них - понад 103,7 тисячі жертв та більше 414,4 тисячі випадків одужань.

У Бразилії стрімко зростає кількість інфікованих і померлих

Нині показники COVID-19 у Бразилії стрімко зростають - офіційна кількість померлих від коронавірусу в країні наблизилася до майже 29 тисяч осіб та вже перевищила показники у Франції. Через це Бразилія увійшла в четвірку країн з найбільшою кількістю жертв COVID-19. Загалом у цій країні зареєстрували майже 500 тисяч інфікованих.

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Топ-5 країн за кількістю інфікувань і смертей

У першій п'ятірці за кількістю інфікованих у світі перебувають США (1770384), Бразилія (498440), Росія (396575), Великобританія (274219) та Іспанія (239228). Водночас до п'ятірки країн за кількістю жертв COVID-19 зараховують США (103781), Великобританію (38458), Італію (33340), Бразилію (28834) та Францію (28774).

Між тим у Німеччині станом на 31 травня зареєстрували 183189 випадків інфікування, серед яких 8530 жертв та 164908 осіб, що одужали.

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