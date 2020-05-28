 Коронавірус: як вчений з України допоміг довести важливість масок | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 29.05.2020

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Світ

Коронавірус: як вчений з України допоміг довести важливість масок

Фізик Валентин Стадницький був одним з дослідників, що довели - маски можуть значно уповільнити поширення SARS-CoV-2. DW поговорило з ним про його роботу у США.

Валентин Стадницький - фізик з України, що працює у США

Валентин Стадницький - фізик з України, що працює у США

Необов'язково чхати чи кашляти, аби розповсюджувати у повітрі краплини, здатні переносити коронавірус SARS-CoV-2, - достатньо звичайної розмови. Цей висновок було підтверджено у США у ході експерименту з лазером, проведеного групою науковців Національного інституту здоров'я. Одним з науковців у цій команді є український фізик Валентин Стадницький.

При цьому вчені виявили, що краплини зберігаються у повітрі до восьми хвилин. Результати дослідження привернули увагу світових ЗМІ, ставши ще одним аргументом у суперечці про важливість використання захисних масок під час епідемії COVID-19. В інтерв'ю DW Стадницький розказав про хід цього експерименту та його враження від роботи у США.

DW: Дослідження команди, в якій Ви працювали, може дати розгадку швидкого поширення коронавірусу. Як вдалося отримати ці результати?

Валентин Стадницький: Усе почалося з ідеї доктора Адріаана Бакса, який прагнув візуалізувати краплини слини, які людина видихає під час говоріння і які занадто малі, аби побачити їх неозброєним оком. Він та доктор Філіп Анфінруд - його колега по Лабораторії хімічної фізики (LCP) при Національному інституті діабету та хвороб травлення і нирок, де я також працюю дослідником, - розмірковували над використанням лазерів для візуалізації цих краплин. Того п'ятничного вечора доктор Анфінруд пофарбував внутрішні стінки картонної коробки, вирізав у ній отвори і наступного ранку почав налаштовувати оптику в своїй лазерній лабораторії. Він взяв мене у команду, тому що я маю значний досвід роботи з лазерами. І ще до закінчення ранку ми мали сконструйований і готовий до роботи апарат. Втрьох ми провели решту вихідних, записуючи відео та інтерпретуючи отриманий матеріал.

Чи підтверджуються Ваші висновки іншими дослідженнями американських чи світових установ?

На момент нашої роботи нам не було відомо про будь-які опубліковані дослідження, які використовують лазерні технології, аби візуально продемонструвати краплини слини, що потрапляють у повітря під час говоріння, хоча група вчених у Японії публікувала щось подібне стосовно чхання. Авжеж, дані щодо розповсюдження цих крапель публікувалися і раніше - наприклад, в одній роботі 2019 року, яка засвідчила, що говоріння призводить до виділення більшої кількості крапель, ніж дихання, а голосне говоріння збільшує масштаби поширення (цих крапель. - Ред.)

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Яку маску носите Ви особисто?

Наша доповідь продемонструвала, що просте говоріння, навіть без чхання та кашляння, сприяє поширенню тисяч потенційно небезпечних крапель у повітрі, а використання простих масок, навіть не N95, значним чином упереджує це розповсюдження. Я особисто слідую рекомендаціям Центрів з контролю та профілактики захворювань США щодо того, які маски носити.

Будь-яка захисна маска допомагає уникнути розповсюдження небезпечних краплин

Будь-яка захисна маска допомагає уникнути розповсюдження небезпечних краплин

А загалом Ви боїтеся заразитися коронавірусом?

Це природньо для людини - боятися невідомого. Але страх не вирішує проблеми, лише впливає на наші судження та здатність рухатися вперед. Але ми можемо вивчити цю проблему та зрозуміти пов'язані з нею ризики. Це мій обов'язок як вченого - наполегливо досліджувати щось невідоме. Я використовую свій досвід та знання, набуті за роки роботи, аби робити аналіз можливих ризиків та переваг. Ризик зараження вірусом є, але я розумію важливість використання засобів індивідуального захисту та силу соціального дистанціювання. Із цим знанням я можу зменшити ризик та зосередитися на вирішенні інших проблем - на кшталт тих, що викладені у дослідженні.

Перед переїздом до США у 2011 році ви вчилися у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Яким був Ваш шлях до наукової роботи в Америці?

Моя мати була хіміком і писала дисертацію у Київському національному університеті, а батько інженером. Але прагнення моїх батьків були перекреслені крахом Радянського Союзу - матері довелося закинути своє захоплення та стати бухгалтером, аби прогодувати родину. Вона завжди жартувала, що її дисертацією став я, та заохочувала мене та брата реалізовувати наші амбіції. Для неї наша освіта була пріоритетом. Я ж захоплювався математикою і природничими науками, тому залишив школу із поглибленим вивченням мов і продовжив навчання у київському Природничо-науковому ліцеї номер 145. Я отримав дипломи бакалавра та магістра фізики з відзнакою Київського національного університету. Але під час двох останніх років навчання в університеті я почав думати про свої наступні кар'єрні кроки і вирішив логічним для себе продовжити навчання на докторській програмі. Я розглядав варіанти таких програм у Великобританії, Німеччині, Бельгії та Сполучених Штатах. Це було непростою справою - довелося писати безліч чорновиків для справді переконливих мотиваційних листів та здавати екзамен з англійської, аби переконати університети, що я є достойним кандидатом. Важка робота принесла плоди, і я отримав декілька запрошень на інтерв'ю з Європи та декілька запрошень на докторські програми в США. Таким чином я опинився в Університеті Пердью в Індіані.

Чим робота у США відрізняється від роботи в Україні, та що б Ви змінили в українській науці?

Моя наукова робота в США навчила мене не думати шаблонами - у цьому допомогла команда вчених з різних країн та наукових дисциплін. Коли я був студентом в Україні я завжди думав, що маю самостійно вирішувати кожну проблему, аби мати змогу робити добрі дослідження. Але зараз я розумію, що видатні наукові досягнення часто потребують залучення експертів з різних галузей у команду, що працює спільно. Мої докторські дослідження та наукова робота у Національному інституті здоров'я була б неможливою без співробітництва та взаємодії з вченими з інших царин науки. В Україні ж даються взнаки роки недофінансування. Але ми можемо запропонувати світу дуже розумних, талановитих та працелюбних людей, які мають серйозну наукову базу. Тому мені здається, що співробітництво з міжнародними науковими спільнотами та університетами є найкращим шляхом для наукової спільноти в Україні. Це дасть українським вченим доступ до найновішого обладнання та ресурсів, аби перевірити свої чудові ідеї як представників міжнародних команд, що працюють над масштабними науковими загадками, передовими технологіями, що можуть поліпшити якість людського життя.

 

Дивитись відео 02:14

Які маски найкраще захищають від коронавірусу

  • Рукавиці, смартфон, захисна маска Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.

    Нікуди без захисної маски

    Рукавиці, смартфон, захисна маска

    Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.

  • Подарунок для пожежників Зважаючи на дефіцит масок, все більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf (одягаємо маску), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.

    Нікуди без захисної маски

    Подарунок для пожежників

    Зважаючи на дефіцит масок, дедалі більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf ("одягаємо маску"), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.

  • Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.

    Нікуди без захисної маски

    Завжди з усмішкою

    Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.

  • Як дві краплі води Чехія та Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Всі, хто перебуває у супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова та прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.

    Нікуди без захисної маски

    У стилі сукні

    Чехія й Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Усі, хто перебуває в супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова й прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.

  • Весняне пробудження у Китаї Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.

    Нікуди без захисної маски

    Весняне пробудження у Китаї

    Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.

  • Ізраїль не робить винятків Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.

    Нікуди без захисної маски

    Ізраїль не робить винятків

    Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.

  • Мистецтво в секторі Гази У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний Марш повернення, який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.

    Нікуди без захисної маски

    Мистецтво в секторі Гази

    У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний "Марш повернення", який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.

  • Колумбійські Халки

    Нікуди без захисної маски

    Колумбійські "Халки"

    У Колумбії переважають радикальні та незвичайні мотиви на масках. Зціплені зуби на захисті обличчя двох поліцейських, здається, були скопійовані з "монстра Халка". Кремезний монстр Халк - головний персонаж коміксу, опублікованого Стеном Лі та Джеком Кірбі у 1962 році. За мотивами історії "неймовірного Халка" було знято декілька фільмів та телесеріалів.

  • Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.

    Нікуди без захисної маски

    Макрон бореться з дефіцитом

    Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.

    Автор: Астрід Пранґе, Олексій Яковійчук


Аудіо й відео до теми

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