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Поліцейська патрульна машина (ілюстративне фото)
Поліцейська патрульна машина (ілюстративне фото) Фото: Fotostand/picture alliance
ЗлочинністьЄвропа

Спільна поліцейська операція в ЄС: затримані 44 особи

Сергій Ромашенко | Олександр Куницький
28 хв. тому

Європейські правоохоронці повідомили про успішну операцію проти великої міжнародної злочинної мережі. У ході оперативних заходів у 10 країнах затримані вже 44 особи.

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На території десяти країн, зокрема Німеччини, правоохоронці провели операцію проти великої міжнародної злочинної мережі. В межах слідчих заходів затримано вже 44 особи, повідомили європейське поліцейське відомство Європол та європейське відомство юстиції Євроюст під час спільної пресконференції у п'ятницю, 25 листопада.

Затримані підозрюються у торгівлі наркотиками, відмиванні грошей та приналежності до кримінальної мережі, яка вважається однією з найнебезпечніших у Євросоюзі. Слідство встановило, що ціла низка злочинних організацій на трьох континентах співпрацюють для скоєння масштабних злочинів у Євросоюзі та за його межами. У ході облав на ймовірних ватажків мережі та їх спільників було здійснено 94 обшуки по всій Європі. Члени злочинної мережі діяли на території Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Франції, Німеччини та Словаччини.

У Європолі та Євроюсті зазначили, що одна лише торгівля наркотиками мала гігантські масштаби. Під час облав було конфісковано велику кількість кокаїну, гашишу, канабісу та метамфетаміну. У міжнародній поліцейській операції брали участь органи юстиції та поліції з 11 країн, у тому числі Німеччини, США, Франції та Іспанії.

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