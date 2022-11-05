В Іспанії вилучили найбільшу в історії партію марихуани

Вартість вилученої марихуани іспанська поліція оцінила в 64 мільйони євро. Постачальники відправляли її у низку країн Європи, зокрема у Швейцарію, Нідерланди, Німеччину та Бельгію.

Цивільна гвардія Іспанії вилучила 32 тонни розфасованої марихуани вартістю щонайменше 64 мільйони євро. За словами поліції це - найбільша кількість марихуани, яку коли-небудь знаходили в Іспанії чи в світі. "Це еквівалентно приблизно 1,1 мільйона рослин", - заявили у суботу, 5 листопада, правоохоронці, повідомляє Reuters.

Представники Цивільної гвардії провели рейди на низці ферм і виробничих підприємств по всій країні та затримали дев'ятьох чоловіків і 11 жінок віком від 20 до 59 років. Затримання відбулися в регіонах Толедо, Сьюдад-Реаль, Валенсія та Астурія минулого місяця, але подробиці операції оприлюднили лише в суботу.

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За даними правоохоронців, зловмисники висушували марихуану, фасували її та відправляли в різні частини Іспанії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини та Бельгії.

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