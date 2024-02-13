На 15-річного українця напали в Меттманні

Внаслідок нападу український підліток зазнав тяжкого ушкодження голови. Це уже другий напад на українських юнаків за останні дні у Північному Рейні-Вестфалії.

15-річний українець зазнав нападу у Меттмані, що у землі Північний Рейн-Вестфалія. Як повідомляє місцева поліція у вівторок, 13 лютого, українець внаслідок нападу дістав масованих травм голови, але загрози його життю немає.

За попередніми даними, напад стався 10 лютого ввечері, коли український юнак перебував у турецькому ресторані. Між ним та невідомим чоловіком сталася сварка. За даними поліції, чоловік висловлювався ксенофобно, а потім ударив 15-річного підлітка по голові невстановленим предметом, після чого втік.

Особа нападника поки не втсановлена, але поліція оголосила його у розшук і дає його описання. За словами свідків, нападник може мати польске коріння.

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Як повідомлялось, ввечері 10 лютого на двох українських юнаків напали в Обергаузені , що також у Північному Рейні- Вестфалії. Внаслідок ножових поранень один хлопець загинув, інший перебуває у лікарні. Ще двоє підлітків, які намагалися втрутитися у бійку і допомогти українцям, також дістали ножових поранень.

Зараз відомо, що загиблим є 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков, який грав за молодіжну команду клубу ART Giants з Дюссельдорфа. Госпіталізований з пораненнями інший український гравець клубу Артем Козаченко. Вбивцю затримали, мотиви його нападу наразі не встановлені.