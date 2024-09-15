У НАТО визнали військову значущість ударів углиб РФ для ЗСУ

Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер назвав удари західною далекобійною зброєю вглиб території Росії "виправданими з військової точки зору". Бауер підкреслив, що, згідно з міжнародним правом збройних конфліктів, країна має право на самооборону, і це право не обмежується її кордонами. "Військовий зміст полягає в ослабленні ворога, його логістичних ліній, постачання палива та боєприпасів на фронт", - заявив він на зустрічі Військового комітету НАТО в Празі у суботу, 14 вересня.

При цьому голова вищого військового органу Північноатлантичного альянсу зазначив, що інша сторона цього питання - політична, оскільки країни, які надали Києву зброю, можуть відчувати відповідальність за її використання. У зв'язку з цим, за словами Бауера, партнери України мають повне право встановлювати обмеження щодо застосування наданої зброї.

Вашингтон і Лондон відклали рішення щодо ударів ЗСУ по РФ

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер після зустрічі у Вашингтоні 13 вересня не стали публічно дозволяти Україні завдавати далекобійних ударів по Росії. Після зустрічі Стармер зазначив, що він та Байден обговорять це питання з ширшою групою осіб на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку за два тижні.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін сказав, що застосування західної високоточної зброї великої дальності для ударів України по території Росії означатиме пряму участь країн НАТО у війні. За його словами, програмування траєкторій польоту далекобійних ракет здійснюватиметься військовими фахівцями Альянсу, оскільки Київ не має відповідних можливостей. У цьому випадку зміниться "сама суть конфлікту" в Україні, і Росія "ухвалюватиме відповідні рішення, виходячи з загроз, що створюються", пригрозив Путін. Пізніше про це сказав представник РФ в ООН Василь Небензя.