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У НАТО визнали військову значущість ударів углиб РФ для ЗСУ

Ася Міллер
15 вересня 2024 р.

Удари далекобійною зброєю по російській території послаблять позиції РФ, вважає глава Військового комітету НАТО. Проте Захід має повне право встановлювати свої обмеження через політичну сторону цього питання, додав він.

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Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер
Роб Бауер вважає, що партнери України мають повне право встановлювати обмеження щодо застосування зброїФото: Michaela Rihova/CTK/picture alliance

Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер назвав удари західною далекобійною зброєю вглиб території Росії "виправданими з військової точки зору". Бауер підкреслив, що, згідно з міжнародним правом збройних конфліктів, країна має право на самооборону, і це право не обмежується її кордонами. "Військовий зміст полягає в ослабленні ворога, його логістичних ліній, постачання палива та боєприпасів на фронт", - заявив він на зустрічі Військового комітету НАТО в Празі у суботу, 14 вересня.

При цьому голова вищого військового органу Північноатлантичного альянсу зазначив, що інша сторона цього питання - політична, оскільки країни, які надали Києву зброю, можуть відчувати відповідальність за її використання. У зв'язку з цим, за словами Бауера, партнери України мають повне право встановлювати обмеження щодо застосування наданої зброї.

Вашингтон і Лондон відклали рішення щодо ударів ЗСУ по РФ

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер після зустрічі у Вашингтоні 13 вересня не стали публічно дозволяти Україні завдавати далекобійних ударів по Росії. Після зустрічі Стармер зазначив, що він та Байден обговорять це питання з ширшою групою осіб на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку за два тижні.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін сказав, що застосування західної високоточної зброї великої дальності для ударів України по території Росії означатиме пряму участь країн НАТО у війні. За його словами, програмування траєкторій польоту далекобійних ракет здійснюватиметься військовими фахівцями Альянсу, оскільки Київ не має відповідних можливостей. У цьому випадку зміниться "сама суть конфлікту" в Україні, і Росія "ухвалюватиме відповідні рішення, виходячи з загроз, що створюються", пригрозив Путін. Пізніше про це сказав представник РФ в ООН Василь Небензя.

Чи дозволять Україні бити західними ракетами вглиб РФ?

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