Канада - за використання Україною далекобійної зброї

Джастін Трюдо заявив, що повністю підтримує Київ у використанні далекобійної зброї проти РФ. За застосування зброї без обмежень виступили також Фінляндія і Швеція.

Канада повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї для "запобігання та припинення подальшої спроможності Росії руйнувати українську цивільну інфраструктуру", заявив у п'ятницю, 13 вересня, прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.

За його словами, президент Росії Володимир Путін намагається докорінно дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах. "Ось чому Канада та інші країни однозначно вважають, що Україна повинна виграти цю війну проти Росії", - наголосив Трюдо, цитує агенція Reuters.

Швеція і Фінляндія не обмежують Україну у використанні зброї

У цей день міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен і її шведська колега Марія Мальмер Стенергард заявили, що Україна може завдавати ударів по території РФ із застосуванням фінської та шведської зброї. За їхніми словами, Фінляндія і Швеція не запроваджували жодних конкретних обмежень на використання зброї, що постачається Україні, повідомляє yle .

За словами Валтонен, єдиним обмеженням є те, що фінська зброя має застосовуватися відповідно до міжнародного права. Своєю чергою Мальмер Стенергард зазначила, що застосування наданої Швецією зброї не обмежується територією України, і її може бути використано і для ударів по території РФ.

Раніше у Євросоюзі вирішили, що кожна країна має право ухвалювати рішення самостійно, виходячи з власних інтересів у сфері безпеки, чи дозволяти Україні використовувати надану зброю по цілях у РФ. Єдиної позиції Євросоюзу по цьому питанні наразі немає. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловлюється за зняття обмежень і закликає до цього всі держави блоку.

Позиція Білого дому незмінна - Кірбі

У той же час речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі у п'ятницю наголосив, що Вашингтон у цей день не планує оголошувати про нову політику щодо України та використання нею американських далекобійних ракет. "Наша позиція щодо надання Україні ракет дальнього радіусу дії для використання всередині Росії не змінилася", - зазначив він, цитує Reuters.

Він додав, що "не очікував би якихось серйозних заяв з цього приводу" за підсумками переговорів у цей день між президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

Зеленський: Усі бачать, для чого Україні далекобійність

Раніше 13 вересня президент України Володимир Зеленський вчергове закликав західних партнерів надати Україні далекобійну зброю і дозволити завдавати нею ударів по цілях в Росії. "Кожен, хто просто бачить на мапі, звідки Росія завдає ударів, де готує сили й тримає резерви, де розташовує військові об’єкти та яку використовує логістику, кожен, хто все це бачить, очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність", - наголосив президент України під час виступу на "Ялтинській європейській стратегії" у Києві (YES).

За його словами, Україна повинна мати далекобійність, якої буде "достатньо для того, щоб змінити перебіг війни та змусити Росію шукати миру". "І ми дуже сподіваємося на наших партнерів, сподіваємося на результат від наших партнерів. Принаймні ми працюємо над цим", - запевнив Зеленський, цитує його пресслужба.