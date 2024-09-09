Росіяни били по Сумщині, Нікопольщині й Донеччині: є загиблі

Російські війська 9 вересня ударили КАБами по населених пунктах Сумщини, обстрілювали Нікополь і цивільні об'єкти Донеччини. Є загиблі й постраждалі.

Війська Росії скинули у понеділок, 9 вересня, керовані авіабомби (КАБ) на кілька населених пунктів Сумського району. Як повідомили в Сумській ОВА, внаслідок ударів є постраждалі. "На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - поінформувала пресслужба відомства в Telegram.

Крім того, згодом у Сумській ОВА оголосили обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів Шосткинського району - Глухова, Свеси та Есмані.

Так само пресслужба Нацполіції Сумщини відзвітувала, що 9 вересня "працівники поліції спільно з рятувальниками вивезли з Ворожбянської громади, яка щоденно піддається вогню з боку армії держави-агресора, 11 місцевих мешканців, з них 2 дітей".

Російські агресори обстріляли Нікополь: є руйнування

Того ж дня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про численні удари військ РФ по Нікопольщині, зокрема, по самому райцентру. Згідно з поширеними в соцмережах даними посадовця, російські агресори "скерували туди важку артилерію, РСЗВ "Град" та дрони-камікадзе. Скидали й боєприпас з БпЛА".

За даними Лисака, в самому Нікополі руйнування зафіксовані на одному з підприємств. "Понівечені 12 приватних будинків і 8 господарських споруд. Пошкоджені 2 гаражі та авто, лінія електропередач. Дісталося також Марганецькій, Покровській та Мирівській громадам. Деякі атаковані території ще обстежують. В одному з населених пунктів зачепило інфраструктуру", - додав чиновник.

Двоє загиблих цивільних на Донеччині

Про обстріли населених пунктів повідомили також і на Донеччині. За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, унаслідок обстрілів області загинули двоє людей, ще троє осіб дістали поранень.

"Гірник Курахівської громади перебуває під постійним вогнем. Сьогодні там від ворожих обстрілів загинув чоловік, ще 2 людини отримали поранення. У Клебан-Бику Іллінівської громади росіяни вбили 59-річну жінку, ще одну людину поранили. У селі пошкоджено будинок і господарчу будівлю", - написав посадовець у Telegram .

Триває евакуація цивільних з Покровського району

Тим часом триває евакуація з Покровського району. Як повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram-каналі, за тиждень рятувальники евакуювали звідти 92 людини, зокрема 10 дітей та одну маломобільну особу.

"Допомогли 305 людям, із них - 49 дітей та 43 маломобільних", - ідеться в повідомленні ДСНС. На тлі цього служба закликає жителів Донецької області евакуюватися з небезпечних територій.

Як повідомлялося, 5 вересня було скасовано евакуаційні поїзди з Покровська через ускладнення безпекової ситуації. За даними ЗМІ на той момент, у Покровську ще залишалися 26 тис. цивільних, серед них понад тисяча дітей.

За день до того через безпекову ситуацію було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей іще з 30 сіл Покровського та Краматорського районів Донецької області.

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