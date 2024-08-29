Сирський про Покровський напрямок: РФ кидає у бій все, що є

Найскладніша ситуація в зоні бойових дій - досі на Покровському напрямку, повідомив Олександр Сирський. За його словами, РФ "кидає у бій все, що може рухатись і наступати".

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у четвер, 29 серпня, розповів деталі про ситуацію на на Покровському напрямку, яка наразі є найскладнішою у зоні бойових дій.

За його словами, найінтенсивніші бої точаться на східних околицях селища Гродівка, далі по рубежу до Новогродівки і у самому місті, а також нижче - в районі східної околиці села Михайлівка, яке розташоване перед містом Селідове.

"Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника", - зазначив головнокомандувач.

Сирський повідомив, що кілька днів поспіль він працював у бригадах, які ведуть оборону на цьому напрямку. "Робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі. Постійно доводиться ухвалювати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника", - написав він у Facebook.

Сирський: Головна задача - посилити оборону

Головком ЗСУ додав, що в таких умовах головна задача - посилити оборону військ на найскладніших ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших засобів.

Зеленський: Найбільше уваги - Покровському і Торецькому напрямкам

Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер провів дві наради за участі Сирського. Перша була присвячена детальній ситуації на кожному напрямку на фронті.

"Найбільше уваги - Покровськ і Торецьк. Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях", - написав він у Telegram.

Також йшлося про операцію ЗСУ в Курській області Росії. "Завдання операції реалізовуються", - зазначив президент.

Під час другої наради йшлося, зокрема, про виробництво Україною власної далекобійної зброї. "Нарощуємо українську далекобійну сил", - наголосив Зеленський, не розкриваючи подробиць.