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Росія заявила про захоплення Новогродівки під Покровськом

Валерій Сааков
8 вересня 2024 р.

У міноборони РФ відзвітували про захоплення селища Новогродівка на Донеччині. Тим часом OSINT-аналітики кажуть про сповільнення темпів російського наступу на Покровськ.

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Наслідки обстрілів військами РФ міста Покровськ
Наслідки обстрілів військами РФ міста ПокровськФото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Міністерство оборони РФ повідомило в неділю, 8 вересня, про захоплення селища Новогродівка під час наступу російських військ на місто Покровськ на Донеччині. За даними російського відомства, Новогродівку захопили підрозділи угруповання військ "Центр".

Тим часом інформагенція Reuters, що посилається на дані одного з так званих російських "воєнкорів" зазначає, що війська РФ щонайменше у двох місцях ведуть наступ у бік Покровська вже за Новогродівкою - менше ніж за сім кілометрів від самого міста Покровська.

У міноборони України не коментували заяви Москви щодо територіальних успіхів військ РФ. Водночас генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 8 вересня зазначає, що в районі Новогродівки точаться запеклі бої.

Нагадаємо, що ще 3 вересня в ефірі "Радіо Свобода" офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Сергій Цехоцький заявляв, що генштаб ухвалив рішення вивести війська з міста Новогродівка на Покровському напрямку через мало невигідне географічне положення. 

OSINT-аналітики кажуть про сповільнення темпів російського наступу на Покровськ

Тим часом OSINT-проєкт DeepState, близький до українського міністерства оборони, констатує істотне зниження темпів просування військ РФ під Покровськом від початку вересня. Так, за даними аналітиків проєкту, з 2 до 6 вересня військ РФ захопили 10 кв. км території в районі Покровська. Раніше під контроль росіян щотижня переходили десятки квадратних кілометрів на цьому напрямку, підрахував OSINT-проєкт DeepState.

Читайте також: ЗМІ: У серпні РФ захопила 477 квадратних кілометрів території України

Так само раніше цього тижня головком ЗСУ Олександр Сирський запевняв у інтерв’ю для американського мовника CNN, що за тиждень війська РФ не просунулися на Покровському напрямку.

Оборона Покровська: голова Донецької ОВА в інтерв'ю DW

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