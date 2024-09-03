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В "УЗ" заявили про прицільний обстріл залізниці військами РФ

Валерій Сааков
3 вересня 2024 р.

У Сумській і Дніпропетровській областях війська РФ цілеспрямовано били по інфраструктурі та рухомому складу українських залізничників, кажуть в "УЗ".

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Залізниця в Україні
"Укрзалізниця" заявила, що війська РФ прицільно обстріляли залізничну інфраструктуруФото: Tetyana Dovgan/Ukrsalisnyzia

В "Укрзалізниці" заявили, що уночі війська РФ здійснили прицільний масований обстріл залізниці. Це випливає з поширеного в вівторок, 3 вересня, повідомлення пресслужби держкомпанії.

"Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, минулося без жертв", - йдеться в повідомленні у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Попри те жодного пасажирського рейсу не скасували, запевняють у компанії. 

Також в "УЗ" повідомил, що напередодні під артилерійський обстріл потрапив будинок працівника Укрзалізниці у Покровську, він і його дружина були госпіталізовані. Нагадаємо, вже тривалий час Покровський напрямок лишається найгарячішим в зоні бойових дій. Війська РФ не припиняють наступальний дій та просуваються уперед в цьому регіоні.

Росіяни активно обстрілюють Сумщину й Дніпровщину

Водночас у пресслужбі ГУ Нацполіції Сумської області повідомили, що продовж минулої доби російські війська 75 разів відкривали вогонь по 38 населених пунктах області. "Загалом зафіксовано 258 ударів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів поранень зазнали чотири людини. "Пошкоджено 12 приватних будинків, дві господарчі споруди, один гараж, чотири автомобілі, будинок культури, адміністративну будівлю", - визнали в Нацполіції Сумщини.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав у Telegram-каналі, що внаслідок обстрілів РФ постраждала інфраструктура в Нікополі та Марганецькій громаді. За даними посадовця, минулося без жертв. Жодних інших подробиць щодо інфраструктури чиновник не згадував, однак перед тим він повідомляв, що російськими ударами "зачепило господарську споруду та лінію електропередач".

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