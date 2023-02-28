Північна Ірландія: кінець суперечки між Лондоном та ЄС?

Через три роки після виходу Великобританії з ЄС голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та британський прем'єр Ріші Сунак досягли згоди щодо спірних митних правил навколо Північної Ірландії. Тож усе нарешті знову добре?

Прорив вдався, британський прем'єр Ріші Сунак демонструє відверте полегшення. Уже рік як Єврокомісія та уряд Великобританії ведуть переговори щодо змін правил митного контролю між Північною Ірландією та рештою Сполученого Королівства. І це попри те, що відносини між Брюсселем та Лондоном перебували в найгіршому стані з моменту виходу Великобританії з ЄС.

"У минулому в нас були розбіжності, але ми союзники, торговельні партнери та друзі. Нова сторінка починається зараз", - сказав Сунак у Віндзорі під Лондоном.

Ріші Сунак - уже четвертий прем'єр Великобританії, який намагається досягти таких митних правил щодо Північної Ірландії, яка межує з членом ЄС Ірландією, які були б максимально зручними для всіх сторін.

Борис Джонсон, який очолював уряд країни перед Сунаком та його попередницею Ліз Трасс, спершу дав свою згоду на так званий Північноірландський протокол до угоди про вихід Великобританії з ЄС. Але нові торговельні правила викликали спротив у Північній Ірландії, через що Джонсон подав законопроєкт із метою змінити правила в односторонньому порядку.

Питання митного контролю вже кілька років турбує жителів Північної Ірландії Фото: Getty Images/AFP/P. Faith

Євросоюз роздратовано відреагував на це порушення домовленостей та пригрозив наслідками. Та Джонсон пішов із посади ще до голосування щодо спірного закону. Відтоді до його розгляду не поверталися.

У чому суть проблеми щодо Північної Ірландії?

Після так званого "брекзиту" - тобто виходу Великобританії з ЄС - Північна Ірландія, що є частиною Сполученого Королівства, але межує з членом ЄС Ірландією, частиною внутрішнього ринку ЄС. Мета полягала в тому, аби на сумнозвісному кордоні не було прикордонного та митного контролю, а потоку товарів всередині острова ніщо не заважало.

Це було важливо, зокрема, й через побоювання, що замирений 25 років тому конфлікт у Північній Ірландії між юніоністами, прибічниками входження у склад Великобританії, та католицькими націоналістами, які хочуть приєднання до Ірландської республіки, може знову розгорітися. Раніше цей конфлікт переріс фактичну в громадянську війну, яку вдалося завершити 25 років тому за допомогою так званої Страсноп'ятничної угоди. Відтоді урядувати в Північній Ірландії юніоністи мають спільно з націоналістами.

Через вихід Великобританії з Євросоюзу виник кордон для товарів, які переправлялися до Північної Ірландії, тобто в митну зону ЄС, з решти Сполученого Королівства. Уявний митний кордон в Ірландському морі спричиняє велику бюрократичну тяганину та контроль в портах та аеропортах Північної Ірландії.

"Коли йдеться про контроль на кордоні або між Великобританією та Північною Ірландією, або між Ірландією та Північною Ірландією, то зразу потрапляєш у наявний конфлікт всередині північноірландського суспільства", - каже Ліза Клер Віттен, політологиня з Королівського універститету в Белфасті. "Для політиків та урядових структур угода щодо Brexit була дуже тяжкою. Вона поглибила тріщини між уніоністами та націоналістами", - пояснює вона.

Що регулює Північноірландський протокол?

Тепер же торговельні перепони повинні суттєво послабитися. ЄС погоджується на те, щоб товари, які направляються з Великобританії до Північної Ірландії та залишаються на острові, тобто не експортуватимуться через Ірландію до ЄС, проходитимуть через значно слабший контроль. Натомість товари, які з Північної Ірландії експортуватимуться далі в ЄС, повинні надалі проходити митний контроль.

Урсула фон дер Ляєн та Ріші Сунак Фото: Dati Bendo/EU

"Ми позбулися будь-якого натяку на кордон в Ірландському морі, - радісно повідомив британський прем'єр Сунак. - Сир та картопля повертаються". Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що на полицях супермаркетів Північної Ірландії та решти Великобританії знову мають лежати ті ж самі товари, що й до Brexit.

Натомість юридична компетенція щодо торговельних суперечок надалі залишається в руках Суду ЄС в Люксембурзі. Право голосу уряду Північної Ірландії в ЄС залишається суттєво обмеженим. Правила надалі визначаються в Брюсселі.

Багато північноірландських політиків вбачають у цьому брак демократії. Водночас уряд у Белфасті має отримати свого роду "стоп-кран", за допомогою якого застосування нових правил торгівлі може бути уповільнено. Але цей "стоп-кран" може бути скасований рішенням уряду Великобританії в Лондоні.

Чи можна вважати проблему вирішеною?

Євросоюз великою мірою пішов назустріч Великобританії. Прем'єр Ріші Сунак має тепер переконати в своєму рішенні жорстких прихильників Brexit у власній Консервативній партії. Так само він має переконати й партію північноірландських юніоністів. Ця партія вбачає в уявному кордоні в Ірланському морі загрозу спільній з Великобританією ідентичності та виступає проти створення спільного уряду з партією ірландських націоналістів.

Так само заблокованою є робота Північноірландського парламенту. Юніоністи заявили, що мають спершу уважно вивчити досягнутий Ріші Сунаком компроміс із ЄС. Сам прем'єр пообіцяв постати перед парламентом Великобританії щодо нового північноірландського протоколу, але не назвав дату, коли має намір це зробити.

В Ірланії живе чимало противників виходу Великобританії з ЄС Фото: AFP/P. Faith

"Його партія не зацікавлена в прагматичних рішеннях, віддаючи натомість перевагу чистій ідеології Brexit. Це апетит до Brexit може знову розгорітися. А Борис Джонсон уже чекає за кулісами", - написав у газеті Guardian Сідней Неш, який працював над угодою щодо виходу Великобританії з ЄС. Він вважає, що захитатися може навість крісло прем'єра Сунака.

Які наслідки матиме нова угода між Великобританією та ЄС?

Відносини між Великобританією та ЄС можуть нормалізуватися. Приміром, у Великобританії є шанс знову стати частиною програми ЄС щодо підтримки наукових досліджень Horizon, яка надавала підтримку, зокрема, й британським університетам.

Колишній банкір та нинішній прем'єр Ріші Сунак сподівається на покращення інвестиційного клімату з-за кордону, адже інвестори нарешті отримають правову стабільність. Крім того, це має покращити відносити між Великобританією та США. У Вашингтоні велику увагу приділяють стабільному миру в Північній Ірландії.

Американський президент Білл Клінтон 25 років тому виступив посередником у підготовці Страсноп'ятничної угоди. 10 квітня буде річниця укладання угоди. До цього моменту Сунаку хотілося б вирішити проблему з Північною Ірландією. Якщо йому це вдасться, президент США Джо Байден може приїхати в квітні з візитом до Лондона.

Покращитися можуть також і відносини між Лондоном та Парижем. З моменту Brexit Франція та Великобританія сперечаються щодо вилову риби та біженців у Ла-Манші. Ріші Сунак у березні має намір зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, аби вирішити також і ці проблеми.