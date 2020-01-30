ЄС пригрозив Великобританії наслідками через законопроєкт, який порушує угоду про Brexit

Віцепрезидент Європейської комісії (ЄК) Марош Шефчович заявив, що ухвалення законопроєкту про внутрішній ринок Великобританії у його нинішньому вигляді буде надзвичайно серйозним порушенням угоди про вихід Великобританії з ЄС та міжнародного права.

Читайте також: ЄС занепокоєний планами Лондона внести зміни в угоду щодо Brexit

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Єврокомісії у четвер, 10 вересня, за підсумками позачергового засідання спільного комітету ЄС та Великобританії, на якому віцепрезидент Єврокомісії зустрівся із представником Великобританії Майклом Гоувом.

"Віцепрезидент недвозначно заявив, що своєчасне і повне виконання угоди про вихід Великобританії з ЄС включно з протоколом щодо Ірландії / Північної Ірландії, з яким погодилися прем'єр-міністр Борис Джонсон і його уряд та який ратифікували палати парламенту Великобританії менше року тому, - це юридичне зобов'язання", - зазначили у Єврокомісії і додали, що ЄС очікує, що "буква і дух цієї угоди будуть повністю дотримуватися".

Читайте також: Новий раунд перемовин між Лондоном і Брюсселем затьмарила суперечка

"Порушення умов угоди про вихід може порушити міжнародне право, підірвати довіру та поставити під загрозу подальші переговори про відносини (між ЄС і Великобританією)", - зауважили у ЄК.

У заяві нагадали, що згідно з міжнародним правом угода про вихід Великобританії з ЄС має юридичні наслідки. Відповідно з дня набуття нею чинності 1 лютого 2020 року ні ЄС, ні Великобританія не можуть в односторонньому порядку її змінювати чи нехтувати нею. Також у ЄС не приймають аргумент, що метою законопроєкту є захист Белфастської угоди (про припинення конфлікту в Північній Ірландії - Ред.). У Брюсселі, вважають, що все відбувається навпаки.

Шефчович заявив, що через цей законопроєкт Великобританія серйозно пошкодила довіру між ЄС та Великобританією. "Він нагадав уряду Великобританії, що угода про вихід має низку механізмів та засобів правового захисту для усунення порушень юридичних зобов'язань, яких Європейський Союз не буде соромитись застосовувати", - підсумували у заяві.

Читайте також: Борис Джонсон тисне на Євросоюз щодо торговельної угоди

Великобританія відхилила заклики ЄС відкликати суперечливий законопроєкт

Утім, за словами Майкла Гоува, він сказав Марошу Шефчовичу, що "не буде і не може" відкликати відповідні частини законопроєкту, як того вимагає Єврокомісія. Він заперечив, що заходи, прописані в законопроєкті, мають на меті "скасувати" угоду про Brexit або "уникнути" зобов'язань Великобританії. Гоув заявив, що Лондон залишається "абсолютно серйозним" щодо втілення домовленостей про Північну Ірландію.

Перше голосування за цей законопроєкт у Палаті громад заплановане на 14 вересня, подальші дебати заплановані на 15, 16, 21 і 22 вересня.