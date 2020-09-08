ЄС занепокоєний планами Лондона внести зміни в угоду щодо Brexit

ЄС глибоко стурбований через плани уряду Великобританії в односторонньому порядку внести зміни в угоду про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званий Brexit. Про це в середу, 9 вересня, заявила голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). За її словами, наміри Лондона щодо змін до угоди "порушуватимуть міжнародне право і підриватимуть довіру" до Лондона.
"Угоди мусять бути дотримані", - написала фон дер Ляєн у соцмережі Twitter. Цей принцип є "основою" для майбутніх відносин, діалог щодо яких зараз триває між Лондоном і Брюсселем, додала вона.
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Президент Європейської Ради Шарль Мішель також написав у Twitter, що ратифіковану угоду про Brexit слід реалізувати повністю.
"Порушення міжнародного права неприпустимо і не створює довіри, котра потрібна нам для побудови майбутніх відносин", - наголосив Шарль Мішель.
Тим часом віцепрезидент Європейської Комісії (ЄК) Марош Шефчович оголосив про проведення кризового засідання комітету, що стежить за виконанням угоди про Brexit. Це сталося після проведеної раніше телефонної розмови з міністром кабінету міністрів Великобританії Майклом Гоувом.
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Проведення кризового засідання має надати британському уряду нагоду пояснити свою позицію. Угода про Brexit була "узгоджена дослівно", наголосив Шефчович, цитує інформагенція dpa. А її реалізація безпосередньо вплине на обговорення майбутніх відносин, сказав він.
Федеральний уряд Німеччини теж наполягає на тому, щоб Великобританія в повному обсязі дотримувалася угоди, включно з тою її частиною, що стосується торгівлі між Ірландією та Північною Ірландією. "Угода про вихід є обов'язковою (для виконання. - Ред.)", - зазначила заступниця офіційного представника уряду ФРН Мартіна Фіц (Martina Fietz).
Нагадаємо, напередодні стало відомо про плани британського уряду внести в парламент законопроєкт, що передбачає окремі порушення умов угоди про Brexit.
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За словами прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, суть цього законопроєкту полягає, зокрема, в тому, щоб в разі жорсткого Brexit торгівля між Північною Ірландією і рештою Великобританією і надалі тривала без ускладнень.
Питання про Північну Ірландію було одним з головних у переліку розбіжностей між Великобританією і ЄС, оскільки кордон між Ірландією і Північною Ірландією став де-факто сухопутним кордоном між ЄС і Великобританією у зв'язку з Brexit. З іншого боку, досягнута 1998 року угода, що поклала край десятиліттям кровопролитного конфлікту в Північній Ірландії, передбачає відкритий кордон.
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Нагадаємо, 31 січня 2020 року Сполучене Королівство офіційно вийшло зі складу ЄС. До кінця поточного року триває перехідний період, під час якого сторони мають урегулювати свої майбутні відносини і насамперед домовитися про торговельну складову.
Діалог Євросоюзу і Великобританії про відносини після Brexit відновився в середині серпня після короткої літньої паузи. 19 серпня керівник делегації ЄС на переговорах з Лондоном Мішель Барньє констатував, що "з угодою або без" зміни неминучі, тож і підприємствам і громадянам слід готуватися до них.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британці куплять менше німецьких авто
До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Нові шанси для товарів Made in UK
Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Машинобудівників турбує збут
Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Франкфурт чекає на банкірів з Лондона
Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Злиття бірж під питанням
Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британські туристи залишаться вдома
Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Тури до Лондона будуть доступнішими
Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Де гроші, там і наука
Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Берліну не сподобається "податковий рай"
Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.
Автор: Андрій Гурков