ЄС занепокоєний планами Лондона внести зміни в угоду щодо Brexit

ЄС глибоко стурбований через плани уряду Великобританії в односторонньому порядку внести зміни в угоду про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званий Brexit. Про це в середу, 9 вересня, заявила голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). За її словами, наміри Лондона щодо змін до угоди "порушуватимуть міжнародне право і підриватимуть довіру" до Лондона.

"Угоди мусять бути дотримані", - написала фон дер Ляєн у соцмережі Twitter. Цей принцип є "основою" для майбутніх відносин, діалог щодо яких зараз триває між Лондоном і Брюсселем, додала вона.

Читайте також: Борис Джонсон тисне на Євросоюз щодо торговельної угоди

Президент Європейської Ради Шарль Мішель також написав у Twitter, що ратифіковану угоду про Brexit слід реалізувати повністю.

"Порушення міжнародного права неприпустимо і не створює довіри, котра потрібна нам для побудови майбутніх відносин", - наголосив Шарль Мішель.

Тим часом віцепрезидент Європейської Комісії (ЄК) Марош Шефчович оголосив про проведення кризового засідання комітету, що стежить за виконанням угоди про Brexit. Це сталося після проведеної раніше телефонної розмови з міністром кабінету міністрів Великобританії Майклом Гоувом.

Читайте також: Переговори між Лондоном і Брюсселем: знову без прориву

Проведення кризового засідання має надати британському уряду нагоду пояснити свою позицію. Угода про Brexit була "узгоджена дослівно", наголосив Шефчович, цитує інформагенція dpa. А її реалізація безпосередньо вплине на обговорення майбутніх відносин, сказав він.

Федеральний уряд Німеччини теж наполягає на тому, щоб Великобританія в повному обсязі дотримувалася угоди, включно з тою її частиною, що стосується торгівлі між Ірландією та Північною Ірландією. "Угода про вихід є обов'язковою (для виконання. - Ред.)", - зазначила заступниця офіційного представника уряду ФРН Мартіна Фіц (Martina Fietz).

Нагадаємо, напередодні стало відомо про плани британського уряду внести в парламент законопроєкт, що передбачає окремі порушення умов угоди про Brexit.

Читайте також: ЄС та Лондон знову провалили переговори щодо торговельної угоди

За словами прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, суть цього законопроєкту полягає, зокрема, в тому, щоб в разі жорсткого Brexit торгівля між Північною Ірландією і рештою Великобританією і надалі тривала без ускладнень.

Питання про Північну Ірландію було одним з головних у переліку розбіжностей між Великобританією і ЄС, оскільки кордон між Ірландією і Північною Ірландією став де-факто сухопутним кордоном між ЄС і Великобританією у зв'язку з Brexit. З іншого боку, досягнута 1998 року угода, що поклала край десятиліттям кровопролитного конфлікту в Північній Ірландії, передбачає відкритий кордон.

Читайте також: Переговори Лондона і Брюсселя знову завершилися безрезультатно

Нагадаємо, 31 січня 2020 року Сполучене Королівство офіційно вийшло зі складу ЄС. До кінця поточного року триває перехідний період, під час якого сторони мають урегулювати свої майбутні відносини і насамперед домовитися про торговельну складову.

Діалог Євросоюзу і Великобританії про відносини після Brexit відновився в середині серпня після короткої літньої паузи. 19 серпня керівник делегації ЄС на переговорах з Лондоном Мішель Барньє констатував, що "з угодою або без" зміни неминучі, тож і підприємствам і громадянам слід готуватися до них.