Борис Джонсон тисне на Євросоюз щодо торговельної угоди

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що торговельна угода з Євросоюзом має бути укладена до 15 жовтня або її не буде. Про це він сказав перед новим раундом переговорів щодо угоди.

"Якщо ми не зможемо домовитися на той час, то я не бачу, що між нами буде угода про вільну торгівлю, і нас треба прийняти це і піти своїми шляхами", - сказав Джонсон у понеділок, 7 вересня, згідно з опублікованими уривками з його промови, передає Reuters.

Натомість у Лондоні роздумують над тим, щоб домовитися про угоду з ЄС за австралійською моделлю, що, на думку Джонсона, було би "хорошим результатом". "Ми матимемо повний контроль над нашими законами, нашими правилами і нашими рибальськими водами", - пояснив британський прем'єр.

Джонсон запевнив, що Лондон готовий домовитися з ЄС щодо низки практичних питань, серед яких перельоти, вантажні перевезення та наукове співробітництво. За його словами, це може стати можливим навіть якщо сторони не домовляться про торговельну угоду. Водночас для ЄС це було би рівнозначно нерегульованому Brexit.

Нагадаємо, 31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Європейського Союзу. Протягом перехідного періоду до кінця 2020 року Сполучене Королівство залишається учасником внутрішнього ринку ЄС та митного союзу, а сторони тим часом домовляються про укладення торговельної угоди.

Сторони не можуть порозумітися серед іншого щодо таких питань, як збереження умов вільної та чесної конкуренції, а також дотримання Лондоном європейських стандартів і норм. Невирішеним залишається питання щодо риболовлі.