Політичний землетрус у Великобританії

Найкоротше перебування на посаді прем'єр-міністра Великобританії за всю історію: після майже шести тижнів Ліз Трасс іде у відставку. Настання хаосу, спричиненого її невдалою економічною програмою, годі було зупинити.

Опівдні в Лондоні почала циркулювати новина про те, що Грем Брейді відвідав прем'єр-міністерку. Напруження зростало. Голова процедурного "комітету 1922 року", який проводить вибори лідерів консерваторів, приїхав на Даунінг-стріт, щоби донести до чинної глави уряду вісті про недовіру депутатів. Так було в 2018 році, коли Тереза ​​Мей була змушена піти, так же влітку цього року сталося й з Борисом Джонсоном.

Кінець короткого терміну на посаді

За деякими даними, Ліз Трасс сама просила про цю зустріч з Брейді, можливо, щоби переконати його дати їй ще один шанс. Але те, що він потім розповів за зачиненими дверима про настрої у фракції, мабуть, було настільки катастрофічним, що Ліз Трасс оголосила про відставку за власним бажанням. "У цій ситуації я визнаю, що не можу виконати повноваження, з якими мене обрали", - лаконічно сказала вона на прощання.

Чарльз Вокер, депутат з великим стажем, у середу ввечері у Палаті громад виплеснув свій гнів, що накопичився за останні кілька тижнів. Він назвав ситуацію "непробачуваною, жалюгідною та повною ганьби". Вокер також наголосив, що іншого виходу вже немає. Стан, у якому опинився уряд, був "мерзенним", сказав Вокер, додавши, що розлючений цим. Якщо ці слова відображають настрій його колег, то стає зрозумілим, чому Трасс не витримала, і їй довелося піти на свій 44-й день перебування на посаді, ставши лідером з найкоротшим терміном служби в історії Британії.

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Політичні "американські гірки"

На внутрішньопартійній виборчій кампанії влітку Ліз Трасс вирвалася вперед, ставши улюбленицею правого крила партії. Катастрофа почалася, коли вона взялася за реалізацію радикальних ідей вільного ринку, з якими і прийшла на посаду прем'єр-міністерки. Її міністр фінансів Квазі Квартенг представив бюджет, що передбачав зниження податків для багатих і одночасне збільшення бюджетних витрат. Ліз Трасс називала це "планом зростання". Але фінансові ринки відреагували негативно, впевненість у фінансовій стабільності Великобританії похитнулася, фунт впав, Банку Англії довелося рятувати пенсійні фонди, а ставки за іпотечними кредитами зросли.

Міністр фінансів Квазі Квартенг став першою "жертвою" Трасс Фото: Kirsty Wigglesworth/AP Photo/picture alliance

Міжнародний резонанс був нищівним, навіть президент США Джо Байден заявив, що політика Ліз Трасс була "помилковою". Прем'єр-міністерка спробувала вдатися до різних прийомів, щоби відкликати частину зі своїх планів. Але минулої п'ятниці їй довелося піти на радикальні заходи. Трасс звільнила свого міністра фінансів, який був одним із її найближчих політичних соратників і виконував її політичну волю. На зміну прийшов колишній міністр охорони здоров'я Джеремі Хант. Але й він за 48 годин зрікся усіх планів Ліз Трасс.

Хант оголосив про важкі часи і нову політику жорстких заощаджень: усі скорочення податків були скасовані, а бюджетні витрати збалансовані. У середу хаос сягнув нового піку: під час засідання у Палаті громад Трасс заявила, що вона "борець, а не той, хто здається". Однак вже невдовзі з'явилася новина про те, що Трасс звільнила свою міністерку внутрішніх справ Суеллу Браверман, улюбленицю крайньоправих торі. Офіційною причиною стала формальність, але насправді, ймовірно, причиною були плани Трасс відкрити двері для міграції задля зростання економіки. Браверман категорично виступала проти.

Джеремі Хант прямо попередив британців про важкі часи. За крісло прем'єра він не змагатиметься Фото: Chris J Ratcliffe/Getty Images

Ввечері відбулося ще й стресове голосування у парламенті, де теж все пішло шкереберть. Мова йшла про фрекінг (видобуток сланцевого газу. - Ред.), а ще й про вотум недовіри, ініційований Лейбористською партією. Більшість депутатів від Консервативної партії прямо виступають проти фрекінгу, але були змушені проголосувати "за", щоб уникнути удару по Трасс. Вечір закінчився галасом та штовханиною - і депутати-торі явно були не в настрої. Тоді цей цирк-шапіто, очевидно, і став початком кінця, який, як часто буває у британській політичній традиції, настає дуже швидко.

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Повернення Бориса Джонсона?

До п'ятниці наступного тижня консерватори хочуть вирішити, хто має стати наступником Ліз Трасс на посаді. Найнеймовірніше те, що Борис Джонсон хоче вдруге спробувати свої сили. Він повернувся з відпустки в Центральній Америці, і його партійні прихильники нагадують, що Джонсон є переможцем виборів і може тепер вивести консерваторів з глибокої кризи.

"Сподіваюся, вам сподобався ваш відпочинок, бос. Пора повертатися. Є кілька справ, які потрібно зробити в офісі", - написав у соцмережі Twitter колишній парламентський державний секретар Джонсона Джеймс Даддрідж. Наскільки реалістичні плани щодо "другого пришестя" Бориса Джонсона, який пішов з посади у липні, ще не зрозуміло, але сама така вірогідність багато про що говорить.

Іншими можливими кандидатами є колишній міністр фінансів Ріші Сунак, але він навряд чи знайде підтримку, оскільки його все ще звинувачують в усунені Бориса Джонсона з посади. Влітку він неодноразово підкреслював, що фінансова політика Трасс є абсурдною та нереалістичною. Також приглядаються до Пенні Мордаунт, нині лідерки торі в Палаті громад, але з невеликим реальним досвідом роботи в уряді. Чинний міністр фінансів Джеремі Хант уже заявив, що не хоче вищої посади.

Джонсон під час оголошення про відставку. Невже консерватори повернуть його на посаду? Фото: Henry Nicholls/REUTERS

Можливо, на вихідних з'являться й інші, але справжнього кандидата, який міг би об'єднати розділених торі, поки що не видно. Критерії відбору зрозумілі: до понеділка мають бути висунуті кандидати, які назбирають за себе щонайменше 100 підписів. Якщо буде більше одного кандидата, у понеділок відбудуться дебати, а відтак онлайн-голосування серед членів партії. Тож консерватори знову перекладають рішення на партійне ядро, яке минулого разу вже зробило такий катастрофічний вибір.

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Чи не час для нових виборів?

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен назвала ситуацію в Лондоні "нечестивим безладдям". Ліз Трасс є лише симптомом геть паралізованої політичної системи. Нові вибори були б "демократичною необхідністю". Лідер лейбористської опозиції Кір Стармер висловлюється ще жорсткіше: це вже не "мильна опера для консерваторів". Не можна дозволити собі такі експерименти ще раз, адже збитки, які нестабільність завдає громадянам у формі зростання цін і процентних ставок за іпотечними кредитами, є цілком реальними. "Британське суспільство тепер повинно мати можливість зробити вибір, нам потрібні нові вибори".

Експерт з питань конституційного права Вернон Богданор прокоментував ситуацію в ефірі BBC. За його словами, зараз юридичної вимоги проводити нові вибори немає. Тільки одного разу в історії, під час Другої світової війни, два прем'єр-міністри змінилися за один виборчий період. Але з юридичної точки зору, вибори можна було б провести. З іншого боку, в політичній площині запит на нові вибори зараз є дуже сильним, сказав професор-правник. "Новому прем'єр-міністрові потрібен мандат на політику жорсткої економії, яку зараз оголосив Джеремі Хант", але це вже питання політичної перспективи.

Зрозуміло, що консерватори всіма силами опираються новим виборам. За даними соцопитувань, опозиційна Лейбористська партія випереджає торі приблизно на 30 відсоткових пунктів. Більшість із нинішніх 357 депутатів-консерваторів втратять свої виборчі округи, особливо там, де традиційно популярні лейбористи, і там, де три роки тому вони досягли успіхів, згідно з прогнозами, тепер можуть втратити усе. Тому торі віддають перевагу тому, щоби ще раз підшукати заміну главі уряду. Та дуже сумнівно, щоби на тлі загальної недовіри той чи та, хто прийде на заміну, досягли успіху з жорсткою програмою заощаджень.