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Борис ДжонсонФото: Dominic Lipinski/empics/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

Борис Джонсон може знову змагатися за крісло прем'єра

Євгенія Наконечна
34 хв. тому

Нового прем'єр-міністра Великобританії мають оголосити до 28 жовтня. За посаду після відставки Ліз Трасс змагатимуться лише троє кандидатів. Одним із них може стати Борис Джонсон.

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Консервативна партія обіцяє обрати нового лідера та прем'єр-міністра Великобританії до 28 жовтня після того, як Ліз Трасс подала у відставку всього через півтора місяця роботи на посаді. Нового прем'єра обиратимуть лише з трьох кандидатів.

Щоб уникнути тривалої виборчої кампанії, яка могла би залишити країну без ефективного уряду на кілька тижнів, лідери партії вирішили змінити процедуру обрання. За прискореним процесом претенденти на посаду повинні заручитися підтримкою 100 законодавців-консерваторів із 357 до 14:00 п'ятниці, 21 жовтня. Це означає, що змагатимуться максимум три кандидати. В такому разі того, хто займе останнє місце, виключать з перегонів, а за двох інших голосуватимуть члени партії, повідомляє Associated Press. 

Британська телерадіокампанія Skynews, яка слідкує за перегонами, називає трьох найімовірніших кандидатів у прем'єр-міністри Великобританії:

  • попередник Трасс Борис Джонсон, завдяки відставці якого вона й очолила уряд,
  • її основний суперник на виборах, колишній міністр фінансів країни Ріші Сунак,
  • лідерка Палати громад Пенні Мордонт.

Відставка Ліз Трасс

20 жовтня Трасс повідомила на екстреній пресконференції, що подає у відставку. Вона пропрацювала на посаді всього шість тижнів.

Трасс визнала, що їй не вдалося виконати обіцянок, зроблених під час передвиборної кампанії, через що втратила довіру партійних соратників. "Визнаю, що, з огляду на ситуацію, я не можу виконати мандата, на підставі якого була обрана Консервативною партією. Тому я повідомила Його Величність короля про те, що йду у відставку з посади лідера Консервативної партії", - сказала вона.

За даними Skynews, Консервативна партія впала до найнижчого рівня підтримки в історії британських опитувань. Вчорашнє дослідження засвідчило, що якби сьогодні відбулися парламентські вибори, її підтримали б лише 14 відсотків виборців. 

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