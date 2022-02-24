Шольц: Жахливий день для України і чорний день для Європи

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Канцлер ФРН засудив атаку Росії на Україну 24 лютого.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну. Це "явне порушення міжнародного права" і "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю військову акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер, якого цитує інформагентство AFP. Шольц повідомив, що у четвер відбудуться консультації в межах G7, НАТО та ЄС.
"Це жахливий день для України і чорний день для Європи", - констатував Шольц.
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