Шольц: Жахливий день для України і чорний день для Європи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну. Це "явне порушення міжнародного права" і "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю військову акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер, якого цитує інформагентство AFP. Шольц повідомив, що у четвер відбудуться консультації в межах G7, НАТО та ЄС.

"Це жахливий день для України і чорний день для Європи", - констатував Шольц.

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