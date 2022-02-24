 Шольц: Жахливий день для України і чорний день для Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2022

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Новини

Шольц: Жахливий день для України і чорний день для Європи

Канцлер ФРН засудив атаку Росії на Україну 24 лютого.

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну. Це "явне порушення міжнародного права" і "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю військову акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер, якого цитує інформагентство AFP.  Шольц повідомив, що у четвер відбудуться консультації в межах G7, НАТО та ЄС.

"Це жахливий день для України і чорний день для Європи", - констатував Шольц.

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