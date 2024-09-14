США звинуватили телеканал RT у роботі на російську розвідку

Російський пропагандистський телеканал RT бере активну участь в операціях розвідки РФ по всьому світу, заявив Держдеп США. Вашингтон запровадив санкції щодо медіагрупи "Россия сегодня" і її гендиректора Дмитра Кисельова.

Розвідка США встановила, що фінансований урядом Росії телеканал іномовлення RT , раніше відомий як Russia Today, не лише займається пропагандою, але й бере активну участь в операціях розвідки РФ по всьому світу. Про це заявив у п'ятницю, 13 вересня, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, повідомляє телеканал CNN.

За даними Держдепартаменту США, більше року тому російський уряд таємно впровадив у RT підрозділ, який займається збором розвідданих у різних країнах і проводить у них операції впливу, зокрема намагаючись вплинути на вибори, які там відбуваються. Одним із прикладів Вашингтон назвав "кампанію ворожого впливу" у Молдові, де восени відбудуться вибори президента та референдум про вступ до Євросоюзу.

Крім того, RT організував збір грошей на закупівлю зброї та спорядження для російських солдат, які воюють в Україні, вказав держсекретар США. За його словами, завдяки цьому збройні сили РФ отримали "снайперські гвинтівки, глушники зброї, бронежилети, прилади нічного бачення, безпілотники, радіообладнання, приціли та дизельні генератори".

Мінфін США 13 вересня повідомив про запровадження нових санкцій щодо медіагрупи "Россия сегодня", до якої входить RT, та її генерального директора Дмитра Кисельова.

Санкції США щодо RT та Симоньян

4 вересня стало відомо, що Вашингтон запровадив санкції щодо телеканалу RT та низки його високопосадовців, зокрема головної редакторки Маргарити Симоньян. Обмежувальні заходи були запроваджені у відповідь на "спроби Москви вплинути на президентські вибори в США 2024 року", пояснили у мінфіні Сполучених Штатів.

Ці обмеження доповнили санкції, запроваджені раніше щодо "Россия сегодня" та п'яти її дочірніх структур. Крім RT, до них відносяться інформагентство "РИА Новости", медіахолдинг "ТВ-Новости", відеоагентство Ruptly та радіо Sputnik.

У мінфіні США зазначили, що російські держструктури використовують технології штучного інтелекту, діпфейки та дезінформацію, щоб "підірвати довіру до виборчих процесів" у США та вплинути на їхній результат. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що RT діє з відома президента РФ Володимира Путіна.

ЄС заборонив мовлення RT у Європі

У грудні 2022 року до санкційного переліку Європейського Союзу був внесений медіахолдинг "ТВ Новости". У Брюсселі вказали, що ця структура, яка фінансується з держбюджету РФ, поширює російську пропаганду і створює спотворену картину того, що відбувається в Україні.

2 лютого 2022 року Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) - орган земельних регуляторів радіо- та телепрограм у Німеччині - заборонила мовлення RT DE у ФРН, пояснивши, що телеканал не має ліцензії на трансляцію в країні, необхідної відповідно до чинного "Державного закону про модернізацію положення про ЗМІ у Німеччині".

1 березня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення заборонити мовлення також RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish та Sputnik - як медіа, що загрожують громадському порядку та безпеці в Євросоюзі.