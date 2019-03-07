Витік даних у WhatsApp: понад 60 тисяч груп доступні онлайн

Як виявило дослідження Deutsche Welle, за допомогою пошуковика Google в інтернеті можна знайти лінки, що ведуть до закритих груп у месенджері WhatsApp. Попри те, що ці пошукові результати були видалені, понад 60 тисяч таких лінків усе ще зберігаються в доступних інтернет-архівах.

Ці лінки дозволяють усім, навіть не долучаючись до групи, бачити заголовок групи, її опис, фото та телефонний номер користувача, який створив групу. Якщо ж до неї долучитися, то можна також дізнатися телефонні номери до 256 учасників, а також іншу інформацію.

"Ми показуємо всі номери у групах для безпеки людей, щоб вони знали, хто отримуватиме їхні повідомленні", - повідомив WhatsApp у відповідь на запит DW, яка дослідила загалом 427 активних лінків. Вони вели до груп, які створили класи в школах, інтерни в медичних закладах, політичні консультанти, підприємці, секс-працівники тощо.

Нагадаємо, що в травні 2019 року WhatsApp виправив помилку, яка дозволяла хакерам інсталювати шпигунське програмне забезпечення на смартфони.

З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж Прямий зв'язок із глядачем "Для багатьох мисткинь і митців використання соцмедіа вже давно повсякдення. Багато хто не може чи не хоче більше від них відмовлятися", - кажуть організатори виставки Link in Bio у Лейпцигу. Це демонструють близько 50 просторових та відеоінсталяцій, скульптур, фото та картин, зібрані на виставці. Відвідати її можна до 15 березня. На фото: робота Tears in the Wind Інес Альфа та Ніколь Руджеро.

З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж Життя у соцмережах Мистецтво соцмереж (Social Media Art) відроджує утопічну ідею мережевого мистецтва, поширену в епоху зародження інтернету наприкінці 20-го століття. Вона полягає в тому, аби демократизувати мистецький світ завдяки соцмережам. За допомогою Instagram, Facebook, YouTube, Tumblr та Twitter можна встановити прямий контакт із аудиторією. На фото: робота Upskirt шведки Арвіди Бистрьом.

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