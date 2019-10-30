 WhatsApp оштрафували в Ірландії на 225 мільйонів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2021

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Новини

WhatsApp оштрафували в Ірландії на 225 мільйонів євро

Комісія із захисту даних Ірландії перевіряла, як WhatsApp обробляв інформацію про користувачів, і рекомендувала призначити штраф від 30 до 50 мільйонів євро. Європейський регулятор наказав підвищити штраф.

Мобільний додаток WhatsApp

WhatsApp оштрафували в Ірландії на 225 мільйонів євро

В Ірландії оштрафували компанію-оператора месенджера WhatsApp на 225 мільйонів євро за порушення Загального регламенту щодо захисту даних ЄС. Європейська влада вирішила, що призначений раніше штраф недостатньо високий і вимагає від офіційного Дубліна перевірити і підвищити його розмір, пояснила Комісія із захисту даних (DPC) Ірландії в четвер, 2 вересня. Представники месенджера збираються подати апеляцію і називають розмір штрафу "абсолютно непропорційним".

Розслідування щодо WhatsApp почалося в 2018 році. DPC перевіряла, чи виконував месенджер зобов'язання щодо власних користувачів. Крім того, вивчалося питання обробки і передачі особистих даних користувачів Facebook (якому належить WhatsApp) і іншим технологічним компаніям. У грудні 2020 року DPC передала європейським профільним відомствам своє рішення з пропозицією призначити штраф від 30 до 50 мільйонів євро, однак вісім європейських регуляторів виступили проти.

Відсутність консенсусу в червні призвела до запуску процедури врегулювання суперечок. Європейська рада із захисту даних наказала Дубліну призначити оператору месенджера "ефективний, зрозумілий і масштабний" штраф. У свою чергу, DPC вимагає від WhatsApp відкоригувати роботу щодо використання даних користувачів відповідно до Загального регламенту щодо захисту даних.

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