 Уряд Німеччини має намір надати спецслужбам доступ до повідомлень WhatsApp | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2020

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Новини

Уряд Німеччини має намір надати спецслужбам доступ до повідомлень WhatsApp

Уряд Німеччини має намір дозволити спецслужбам читати повідомлення у WhatsApp та в інших сервісах зашифрованих повідомлень.

Уряд Німеччини хоче надати спецслужбам доступ до повідомлень WhatsApp та інших месенджерів

Уряд Німеччини хоче надати спецслужбам доступ до повідомлень WhatsApp та інших месенджерів

Уряд Німеччини у середу, 21 жовтня, схвалив законопроєкт, розроблений міністерством внутрішніх справ, який передбачає розширення можливостей спецслужб країни.

Урядовці мають намір надати спецслужбам право контролювати не тільки розмови у месенджерах, а й мати змогу читати повідомлення у WhatsApp та в інших сервісах зашифрованих повідомлень. При цьому наголошується, що спецслужби не зможуть читати та зберігати повідомлення на власний розсуд, щодо кожного випадку вимагатиметься відповідний дозвіл компетентного огану. Також передбачається посилення парламентського контролю у цій сфері шляхом збільшення кількості членів спецкомісії Бундестагу, що контролює обмеження спецслужбами свободи комунікацій. 

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Схвалений урядом документ має затвердити Бундестаг.

У разі ухвалення даних положень Бундестагом розширяться можливості співробітників Федерального відомства з охорони конституції, Федеральної розвідувальної служби  та Служби військової контррозвідки, повідомляє інформагенція dpa.

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