Meta втратила 200 мільярдів доларів через відтік молоді в інші соцмережі

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Зниження кількості щоденних користувачів Facebook призвело до падіння акцій материнської компанії Meta за день на понад 20 відсотків.
Акції компанії Мeta, яка володіє соціальною мережею Facebook, під час торгів на Нью-Йоркській біржі 3 лютого втратили понад 20 відсотків вартості (близько 200 мільярдів доларів). Це трапилось через те, що вперше за 18-річну історію Facebook знизилася кількість щоденних активних користувачів.
Згідно зі звітом компанії за четвертий квартал 2021 року, цей показник у жовтні-грудні минулого року склав на один мільйон користувачів менше (1,929 мільярда), ніж у третьому кварталі (1,93 мільярда).
Частково це пояснюється конкуренцією Facebook із Youtube та Tik Tok, які все більше приваблюють молодих користувачів. Водночас у порівнянні з 2020 роком кількість активних щоденних користувачів Facebook зросла на п'ять відсотків.
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Генеральний директор Meta Марк Цукерберг анонсував слабке зростання доходів концерну в поточному кварталі через ріст конкуренції між різними соцмережами в боротьбі за увагу та час користувачів, що позначається на Instagram і WhatsApp, які теж належать Meta.
Під час торгів на біржі постраждали акції інших соцмереж і стрімінгових сервісів: Twitter (-8 відсотків), Pinterest (-10), Snap (-18), Spotify (-22).
Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2021 року Цукерберг оголосив про ребрендинг компанії Facebook. Її назву змінили на Meta, щоб відобразити план із розбудови метавсесвіту (віртуальної реальності з ефектом присутності). При цьому соціальна мережа Facebook, як і всі інші продукти компанії, зберегли свою назву.
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