Meta втратила 200 мільярдів доларів через відтік молоді в інші соцмережі

Акції компанії Мeta, яка володіє соціальною мережею Facebook, під час торгів на Нью-Йоркській біржі 3 лютого втратили понад 20 відсотків вартості (близько 200 мільярдів доларів). Це трапилось через те, що вперше за 18-річну історію Facebook знизилася кількість щоденних активних користувачів.

Згідно зі звітом компанії за четвертий квартал 2021 року, цей показник у жовтні-грудні минулого року склав на один мільйон користувачів менше (1,929 мільярда), ніж у третьому кварталі (1,93 мільярда).

Частково це пояснюється конкуренцією Facebook із Youtube та Tik Tok, які все більше приваблюють молодих користувачів. Водночас у порівнянні з 2020 роком кількість активних щоденних користувачів Facebook зросла на п'ять відсотків.

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Генеральний директор Meta Марк Цукерберг анонсував слабке зростання доходів концерну в поточному кварталі через ріст конкуренції між різними соцмережами в боротьбі за увагу та час користувачів, що позначається на Instagram і WhatsApp, які теж належать Meta.

Під час торгів на біржі постраждали акції інших соцмереж і стрімінгових сервісів: Twitter (-8 відсотків), Pinterest (-10), Snap (-18), Spotify (-22).

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2021 року Цукерберг оголосив про ребрендинг компанії Facebook. Її назву змінили на Meta, щоб відобразити план із розбудови метавсесвіту (віртуальної реальності з ефектом присутності). При цьому соціальна мережа Facebook, як і всі інші продукти компанії, зберегли свою назву.

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