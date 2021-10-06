Для Facebook прибутки важливіші за безпеку - ексспівробітниця

Корпорація Facebook нехтує безпекою користувачів заради прибутків і шкодить неповнолітнім, заявила колишня співробітниця компанії під час слухань у Сенаті США.
Соцмережа Facebook розпалює ворожнечу заради прибутків і шкодить неповнолітнім, заявила колишня співробітниця компанії Френсіс Гауген у вівторок, 5 жовтня, на слуханнях у комітеті з питань торгівлі, транспорту і науки Сенату США.
За словами колишньої менеджерки з продукції, соцмережа і пов'язані з нею платформи маніпулюють користувачами, аби вони довше залишалися онлайн. Найбільше, як стверджує Гауген, контент у соцмережах шкодить неповнолітнім - змушує дітей і молодь худнути і вселяє невпевненість у собі. Про це свідчать, за її словами, внутрішні дослідження Facebook, однак компанія на проблеми не реагує.
"Керівництво компанії знає, як зробити Facebook та Instagram більш безпечними. Але нічого не змінює, тому що вважає свої космічні прибутки важливішими за людей. Потрібне втручання Конгресу", - заявила колишня співробітниця Facebook.
Гауген запропонувала сенаторам вимагати від інтернет-гіганта оприлюднити алгоритми й механізми, якими користуються соцмережі.
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Засновник і генеральний директор Facebook Марк Цукерберг на своїй сторінці в соцмережі назвав заяви Френсіс Гауген "некоректним відображенням" діяльності компанії.
Керівник Facebook запевнив, що соцмережі борються з розпалюванням ворожнечій особливу увагу приділяють неповнолітнім користувачам. "Для мене дуже важливо, щоб усе, що ми робимо, було безпечним і корисним для дітей", - зазначив засновник соцмережі.
Колишня співробітниця виступила в Сенаті через добу після найбільшого в історії корпорації збою. Його причиною стали помилкові зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів.
Як повідомлялось, 4 жовтня соцмережа Facebook, а також пов'язані з нею платформи Instagram і WhatsApp, не працювали шість годин. Через глобальний збій засновник інтернет-гіганта Марк Цукерберг втратив понад шість мільярдів доларів.
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