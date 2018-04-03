Марка Цукерберга викликають у Сенат

Сенаторів цікавить, як соціальна мережа Facebook обробляє дражливий контент. Викликають також очільника Twitter.
Керівники американських інтернет-компаній Facebook і Twitter - Марк Цукерберг і Джек Дорсі - мають прибути в Сенат США для обговорення практик роботи соцмереж. Ідеться, насамперед, про обробку матеріалів з дражливим контентом. У четвер, 22 жовтня, Комітет Сенату США з питань правосуддя підтримав офіційний виклик у Сенат обох топменеджерів. Про можливу дату виклику Цукерберга й Дорсі до Сенату не повідомляється.
Керівникам обох інтернет-компаній вже доводилося відповідати протягом багатьох годин на запитання сенаторів щодо роботи їхніх соцмереж та обробки особистих даних користувачів. Тим часом члени Республіканської партії закидають обом інтернет-компаніям спроби придушувати консервативні погляди. У самих компаніях це заперечують.
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Днями суперечка щодо роботи обох цифрових компаній спалахнула з новою силою після виходу викривального матеріалу в виданні New York Post, що містив, зокрема, закиди в причетності до корупції в бік кандидата в президенти від демократів Джо Байдена. Facebook і Twitter перешкоджали поширенню цього матеріалу в однойменних соцмережах. Приміром, Twitter блокував поширення дописів, що містили лінки на цей матеріал у New York Post.
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У самій компанії Twitter пояснили свої дії в даному разі наявністю в викривальній статті неприхованої електронної адреси сина кандидата від демократів - Хантера Байдена. Згідно з правилами Twitter, забороняється поширення особистих даних інших людей без їхньої на те згоди, пояснюють у компанії. Утім, керівник Twitter Джек Дорсі визнав, що, можливо, його компанія просто невдало прокомунікувала цей аспект своєї політики захисту даних користувачів, передає інформагенція dpa.
З 5 березня 2020 року всі фото, відео та аудіофайли, які, вочевидь, було змінено або сфабриковано, Twitter маркуватиме як фейковий матеріал або взагалі видалятиме.
За словами засновника Twitter Джека Дорсі, компанія вважає неправильною ситуацію, коли політичні послання чують, оскільки за них заплатили.
Спеціальний значок для Twitter-акаунтів ключових чиновників і державних ЗМІ запроваджений для сторінок зі США, Великобританії, Китаю, Росії та Франції. Маркування не торкнеться особистих сторінок глав держав і урядів.
Урядам та регулюючим органам слід розробити нові норми захисту від поширення небажаної інформації в інтернеті, вважає засновник інтернет-компанії Facebook Марк Цукерберг.
Facebook збирається запровадити для низки своїх продуктів наскрізне шифрування даних за прикладом месенджера WhatsApp.