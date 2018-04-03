Марка Цукерберга викликають у Сенат

Керівники американських інтернет-компаній Facebook і Twitter - Марк Цукерберг і Джек Дорсі - мають прибути в Сенат США для обговорення практик роботи соцмереж. Ідеться, насамперед, про обробку матеріалів з дражливим контентом. У четвер, 22 жовтня, Комітет Сенату США з питань правосуддя підтримав офіційний виклик у Сенат обох топменеджерів. Про можливу дату виклику Цукерберга й Дорсі до Сенату не повідомляється.

Керівникам обох інтернет-компаній вже доводилося відповідати протягом багатьох годин на запитання сенаторів щодо роботи їхніх соцмереж та обробки особистих даних користувачів. Тим часом члени Республіканської партії закидають обом інтернет-компаніям спроби придушувати консервативні погляди. У самих компаніях це заперечують.

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Днями суперечка щодо роботи обох цифрових компаній спалахнула з новою силою після виходу викривального матеріалу в виданні New York Post, що містив, зокрема, закиди в причетності до корупції в бік кандидата в президенти від демократів Джо Байдена. Facebook і Twitter перешкоджали поширенню цього матеріалу в однойменних соцмережах. Приміром, Twitter блокував поширення дописів, що містили лінки на цей матеріал у New York Post.

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У самій компанії Twitter пояснили свої дії в даному разі наявністю в викривальній статті неприхованої електронної адреси сина кандидата від демократів - Хантера Байдена. Згідно з правилами Twitter, забороняється поширення особистих даних інших людей без їхньої на те згоди, пояснюють у компанії. Утім, керівник Twitter Джек Дорсі визнав, що, можливо, його компанія просто невдало прокомунікувала цей аспект своєї політики захисту даних користувачів, передає інформагенція dpa.