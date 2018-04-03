 Марка Цукерберга викликають у Сенат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Марка Цукерберга викликають у Сенат

Сенаторів цікавить, як соціальна мережа Facebook обробляє дражливий контент. Викликають також очільника Twitter.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг під час слухань у Конгресі, жовтень 2019 року

Керівники американських інтернет-компаній Facebook і Twitter - Марк Цукерберг і Джек Дорсі - мають прибути в Сенат США для обговорення практик роботи соцмереж. Ідеться, насамперед, про обробку матеріалів з дражливим контентом. У четвер, 22 жовтня, Комітет Сенату США з питань правосуддя підтримав офіційний виклик у Сенат обох топменеджерів. Про можливу дату виклику Цукерберга й Дорсі до Сенату не повідомляється.

Керівникам обох інтернет-компаній вже доводилося відповідати протягом багатьох годин на запитання сенаторів щодо роботи їхніх соцмереж та обробки особистих даних користувачів. Тим часом члени Республіканської партії закидають обом інтернет-компаніям спроби придушувати консервативні погляди. У самих компаніях це заперечують.

Читайте також: Facebook і Twitter заблокували сторінки прибічників Болсонару

Днями суперечка щодо роботи обох цифрових компаній спалахнула з новою силою після виходу викривального матеріалу в виданні New York Post, що містив, зокрема, закиди в причетності до корупції в бік кандидата в президенти від демократів Джо Байдена. Facebook і Twitter перешкоджали поширенню цього матеріалу в однойменних соцмережах. Приміром, Twitter блокував поширення дописів, що містили лінки на цей матеріал у New York Post.

Читайте також: Facebook видалятиме повідомлення із запереченням Голокосту

У самій компанії Twitter пояснили свої дії в даному разі наявністю в викривальній статті неприхованої електронної адреси сина кандидата від демократів - Хантера Байдена. Згідно з правилами Twitter, забороняється поширення особистих даних інших людей без їхньої на те згоди, пояснюють у компанії. Утім, керівник Twitter Джек Дорсі визнав, що, можливо, його компанія просто невдало прокомунікувала цей аспект своєї політики захисту даних користувачів, передає інформагенція dpa.

Дивитись відео 02:41

Як працюють алгоритми соцмереж (03.04.2018)

DW.COM

Twitter розпочинає боротьбу з фейковими фото й відео

З 5 березня 2020 року всі фото, відео та аудіофайли, які, вочевидь, було змінено або сфабриковано, Twitter маркуватиме як фейковий матеріал або взагалі видалятиме.  

Twitter припиняє розміщення політичної реклами

За словами засновника Twitter Джека Дорсі, компанія вважає неправильною ситуацію, коли політичні послання чують, оскільки за них заплатили.  

Twitter почав маркувати акаунти ключових чиновників і державних ЗМІ

Спеціальний значок для Twitter-акаунтів ключових чиновників і державних ЗМІ запроваджений для сторінок зі США, Великобританії, Китаю, Росії та Франції. Маркування не торкнеться особистих сторінок глав держав і урядів.  

Марк Цукерберг пропонує створити глобальні правила для інтернету

Урядам та регулюючим органам слід розробити нові норми захисту від поширення небажаної інформації в інтернеті, вважає засновник інтернет-компанії Facebook Марк Цукерберг.  

Цукерберг хоче зробити захист приватності пріоритетним у Facebook

Facebook збирається запровадити для низки своїх продуктів наскрізне шифрування даних за прикладом месенджера WhatsApp.  

Цукерберг знає про плани РФ, Китаю та Ірану щодо втручання у вибори

Компанія Facebook отримала сигнали, що Росія, Китай та Іран мають намір активно втручатися в закордонні вибори в 2020 році. Однак соцмережа володіє ефективними механізмами протидії.  

Також за темою

Symbolbild Twitter Fake News

Twitter видалив 180 тисяч пропагандистських акаунтів з КНР, РФ і Туреччини 12.06.2020

Компанія Twitter виявила і ліквідувала тисячі облікових записів, пов'язаних з пропагандистськими операціями в інтересах урядів Росії, КНР і Туреччини.

USA San Jose Mark Zuckerberg

Марк Цукерберг пропонує створити глобальні правила для інтернету 31.03.2019

Урядам та регулюючим органам слід розробити нові норми захисту від поширення небажаної інформації в інтернеті, вважає засновник інтернет-компанії Facebook Марк Цукерберг.

Symbolbild Soziale Netze

Twitter і Facebook звинуватили Китай в маніпулятивній інформкампанії щодо Гонконгу 20.08.2019

Китай проводить у соцмережах цілеспрямовану інформаційну кампанію з метою дискредитації протестів у Гонконзі та їхніх учасників, стверджують у компаніях Twitter і Facebook.

Реклама

Докладно

Премія Сахарова для опозиції - сигнал для білорусів

Премія Сахарова для опозиції - сигнал для білорусів

Це є сигналом для білорусів, однак диктатор забарикадовується, вважає Крістіан Тріппе.  

Євровалюта

Бюджетний дефіцит Єврозони стрімко зріс унаслідок пандемії

У другому кварталі в Єврозоні співвідношення бюджетних дефіцитів до ВВП становило 11,6 відсотка.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  